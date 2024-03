„Dragon Ball Super“-Fortsetzung: Wann und wie geht es weiter?

Anstelle einer Fortsetzung von Dragon Ball Super, bekamen begeisterte Fans auf der New Yorker Comic Con eine neue „Dragon Ball“-Serie zu sehen. Was heißt das für die Zukunft von DB Super und wann könnte eine potenzielle Fortsetzung erscheinen?

Wie steht es um eine „Dragon Ball Super“-Fortsetzung?

Mit dem Turnier der Macht fand Dragon Ball Super schon 2018 sein vorläufiges Ende. Seitdem pausiert der Anime, während die Geschichte im Manga weitererzählt wird. Erst im August 2022 erschien mit „Dragon Ball Super: Super Hero“ der zweite Film im „Super“-Universum.

Alleine das sind gute Gründe, warum viele von einer DBS-Fortsetzung ausgehen. Zwar wurde eine weitere Season von Dragon Ball Super nicht offiziell angekündigt, sie dürfte aber bereits in der Produktion sein.

Wohl keine Fortsetzung im Jahr 2024 durch Dragon Ball Daima

Wer noch 2024 auf eine Fortsetzung von Dragon Ball Super hofft, der dürfte nach der Ankündigung von Toei Animation auf der Comic Con in New York enttäuscht sein. Im Oktober 2023 wurde mit Dragon Ball Daima nämlich ein gänzlich neuer Anime angekündigt, der wohl nicht in die Zeitlinie von Super passt.

Im ersten Trailer zu Daima wird gezeigt, dass nicht nur Son-Goku, sondern auch seine Freunde und Feinde geschrumpft wurden – Erinnerungen an Dragon Ball GT werden wach. Wie genau sich Daima in den Handlungsstrang der „Dragon Ball“-Animes einreiht, ist noch nicht bekannt. Gerüchte gehen von einer Geschichte aus, die zwischen Dragon Ball Z und Super spielt.

Die Erstausstrahlung soll im Herbst 2024 stattfinden, was eine neue Season von Dragon Ball Super im Jahre 2024 sehr unwahrscheinlich werden lässt. Seht euch hier den Trailer zu Dragon Ball Daima an, um das Warten auf DBS etwas zu verkürzen:

Dragon Ball Daima – Teaser-Trailer OmeU

Wie wird die Geschichte von DB Super weitergehen?

Fleißige Manga-Leser können sich diese Frage sicher schon beantworten, viele andere aber nicht. Daher hier eine Spoiler-Warnung an alle, die keine Details zur potenziellen Fortsetzung von Dragon Ball Super erfahren möchten.

Nach Ende des Turnieres der Macht, schließen sich Son-Goku und Vegeta der Galaktischen Patrouille an, wo sie auf einen neuen Gegner namens Moro treffen. Dieser ist so stark, dass er die Energie unserer Helden allein durch seine Anwesenheit absorbiert. Völlig chancenlos lässt sich Goku daraufhin von Elite-Kämpfer Merus trainieren, der ihn auf den anstehenden Kampf gegen Moro vorbereitet.