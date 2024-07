Die tollen Fußballstars: Alle Folgen von Tsubasa im Stream

„Super Fußball, fairer Fußball – Er ist unser Torschützenkönig und Held!“. Wer sich die Tage nach der Fußball-EM vertreiben will, kann alle 128 Folgen von „Captain Tsubasa: Die Tollen Fußballstars“ im Stream sehen. Wo gibt es den legendären Fußball-Anime online?

Für die komplette Serie müsst ihr im Normalfall rund 40 € ausgeben, um alle Episoden auf 12 DVDs in euer Regal stellen zu können. Im Stream kommt ihr günstiger davon. Im Prime-Channel Aniverse könnt ihr alle Folgen online anschauen. Der Zugang kostet 6,99 Euro monatlich, in den ersten 7 Tagen könnt ihr den Anime-Streaming-Dienst aber gratis testen. Zur Serie bei Amazon Prime Video.

Captain Tsubasa im Stream (Die tollen Fußballstars)

Die Geschichten rund um Tsubasa Ohzora und Co. aus dem kleinen japanischen Ort gehören trotz des hohen Alters (die erste Folge wurde 1983 ausgestrahlt) immer noch zu den beliebtesten Anime-Serien überhaupt. Ihr könnt euch bei Aniverse durch alle 128 Episoden von Captain Tsubasa, bzw. Die tollen Fußballstars klicken und so Tsubasas Weg vom Neuling im Team von Nankatsu bis zu seinen Auftritten in der japanischen Nationalmannschaft noch einmal nachverfolgen. Wer bis jetzt noch nichts von Tsubasa gehört oder gesehen hat, sollte dies spätestens jetzt im kostenlosen Tsubasa Stream schleunigst nachholen.

Es gibt auch einige Ableger der Serie. Bei Prime Video seht ihr zum Beispiel die Fortsetzung „Super Kickers“ im Streaming-Abonnement:

Der Anime-Dienst „Crunchyroll“ zeigt euch hingegen „Captain Tsubasa: Junior Youth Arc“. Dabei handelt es sich um eine moderne Umsetzung, von der im Oktober 2023 die zweite Staffel veröffentlicht wurde.

Crunchyroll könnt ihr ebenfalls als Prime-Channel buchen. Die ersten 7 Tage sind kostenlos (bei Prime Channels ansehen).

Alle Folgen von Die tollen Fußballstars im Stream sehen

Die Popularität rund um Tsubasa Ohzora geht sogar soweit, dass der Kicker sein eigenes Trikot mit der Nummer 10 im offiziellen Vereinsmuseum vom mehrfachen Champions-League-Sieger FC Barcelona ausgestellt bekommen hat. Wer die Folgen dauerhaft und ohne Abonemment streamen möchte, kann die Folgen auch bei Amazon-Video kaufen (bei Amazon ansehen). So könnt ihr jederzeit online den Tigerschuss, Zwillingsschuss, Triangelschuss und Falkenschuss über euren Bildschirm laufen lassen könnt.

Wer sich mit den Streams nicht anfreunden will oder seine Serien- und Filmsammlung komplettieren will, kann seit Mitte Juli 2024 alle Folgen von Tsubasa in einer neuen Blu-ray-Box kaufen. Erstmals sind sowohl die klassische Serie „Die tollen Fußballstars“ als auch „Super Kickers“ in einer Collector's Edition enthalten (bei Amazon ansehen).

Captain Tsubasa & Die Super Kickers - Collectors Edition (20 Blu-rays) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2024 16:03 Uhr

