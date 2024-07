Schwerer Schlag für Microsoft: Xbox-Serie steht vor dem Aus

Streaming-Anbieter Paramount+ konnte mit der Xbox-Serie zwar durchaus den einen oder anderen Erfolg feiern, aber jetzt ist Schluss: Die Halo-Serie erhält keine dritte Staffel. Es gibt aber dennoch Hoffnung für Fans der Videospiel-Umsetzung.

Abgesetzt: Halo-Serie erhält keine dritte Staffel

Als die Halo-Serie 2022 an den Start ging, waren die Meinungen durchaus gemischt. Während der hochwertige Look und die generelle Aufmachung viel Lob erhielten, waren es vor allem inhaltliche Änderungen, die von den Fans der Videospielvorlage scharf kritisiert wurden.

Anzeige

Insgesamt kam Halo aber bei Kritikern und Publikum gut an. Dafür spricht auch der Review-Score von 80 Prozent. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Hier könnt ihr euch den Trailer zur ersten Staffel ansehen:

Halo TV Series Trailer #2 Serie bei Paramount+

Offenbar konnte die zweite Staffel aber nicht mehr die Erwartungen von Streaming-Anbieter Paramount+ erfüllen, weshalb die Serie nun offiziell abgesetzt wurde.

Anzeige

Ein schwerer Schlag für die Fans, aber noch gibt es Hoffnung. Die zuständigen Produzenten haben bereits verkündet, dass sie ein neues Streaming-Zuhause für die Serie suchen.

Anzeige

Vielleicht erbarmt sich ja Netflix oder Amazon Prime Video? Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass eine bereits totgeglaubte Serie auf einer anderen Streaming-Plattform ein Comeback feiert – das war zum Beispiel bei der Comic-Serie Lucifer der Fall, die von FOX zu Netflix gewechselt ist.

Die User feiern die Absetzung der Halo-Serie

Auf X (ehemals Twitter) sind die Reaktionen auf die Absetzung unterschiedlich. Viele User sind der Auffassung, dass die Entscheidung gerechtfertigt ist, da die Serie die beliebte Videospielvorlage nicht entsprechend gewürdigt hat. Besonders eine Reaktion bekommt viel Zuspruch:

Das passiert nun mal, wenn der Master Chief seinen Helm abnimmt. (Quelle: X)

Der User spielt auf den Umstand an, dass der Master Chief sich in der Serie überwiegend ohne Helm zeigt. Ein absolutes Unding für viele Halo-Fans, immerhin ist der Master Chief dafür bekannt, dass er in den Spielen niemals sein Gesicht zeigt. Es gibt sogar ganze Artikel, die sich diesem Detail widmen. (Quelle: Paste)