Halo: So spielt ihr alle Teile des Shooters in der richtigen Reihenfolge

Die Halo-Videospielserie des Xbox Game Studios umfasst bislang zwölf unterschiedliche Spiele, gewisse Remastered-Fassungen einmal ausgenommen. Bei so vielen Teilen verliert man schnell den Überblick. In welcher Reihenfolge ihr euch an die Abenteuer des Master Chiefs wagen solltet, erfahrt ihr bei uns.

Halo: Darum geht's!

Mit dem Start der Xbox-Konsole erblickte im Jahr 2002 auch eine der heutzutage bekanntesten Shooter-Reihen das Licht der Welt: Halo. Die ersten Schritte des Master Chiefs auf den heimischen Bildschirmen revolutionierte das Shooter-Genre und weitere Nachfolger ließen nicht lange auf sich warten. Die Geschichte rund um den Master Chief alias Spartan 117 beginnt im Jahr 2552. Während sich die Menschheit im Weltraum ausbreitet, bleibt der Kontakt mit außerirdischen Lebensformen nicht aus. Doch diese sind den Erdlingen nicht freundlich gesinnt und verfolgen ihre eigenen Ziele, die sämtliches Leben in der Galaxie bedrohen. Für den Master Chief beginnt die große Mission, die Menschheit zu retten. Wer die Geschichte in seiner vollen Komplexität begreifen möchte, sollte die richtige Reihenfolge der Halo-Spiele verfolgen.

Anzeige

Schaut euch den Trailer zu Halo Infinite im Video an:

Halo Infinite | Campaign Launch Trailer

Anzeige

Übrigens: Zu den bereits veröffentlichten Spielen gesellt sich eine Neuerzählung der Geschichte in Form einer Serien-Adaption dazu: Die zweite Staffel der Sci-Fi-Action-Serie „Halo“ ist am 08. Februar 2024 bei Paramount+ gestartet. Auch die erste Staffel findet man beim Streaming-Dienst im Abo.

Halo Infinite - Steelbook® Edition – Xbox Series X and Xbox One Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.02.2024 12:47 Uhr

Bei zwölf erschienenen Spielen ist die Halo-Reihenfolge gerade für Neulinge schwierig zu erfassen. Wir geben euch einen Überblick, damit euch nichts entgeht und ihr die Geschehnisse um den wohl bekanntesten Shooter-Soldaten nachverfolgen könnt, der sich auf einer Heimkonsole auffinden lässt.

Anzeige

Die Halo-Reihenfolge in der Übersicht

Gerade das erste Spiel der Reihe, „Halo: Combat Evolved", ist im Rahmen des zehnjährigen Geburtstages der Reihe noch einmal als „Remastered"-Variante erschienen. Das ist gerade für Neulinge eine schöne Sache, da vor allem das Grafikgerüst des Spiele-Klassikers aufgewertet wurde. Allerdings kann genau solch eine Wiederveröffentlichung eines älteren Serien-Teils für Verwirrung sorgen, wenn ihr nach der richtigen Halo-Reihenfolge sucht. Chronologisch richtig spielt ihr Halo nach folgender Liste:

Halo: Combat Evolved (2001) Halo 2 (2004) Halo 3 (2007) Halo Wars (2009) Halo: ODST (2009) Halo: Reach (2010) Halo 4 (2012) Halo: Spartan Assault (2013) Halo: Spartan Strike (2015) Halo Guardians (2015) Halo Wars 2 (2016) Halo Infinite (2021)

Wie gut kennst du dich wirklich in der Halo-Welt aus? Mache das Quiz und teste dein Wissen: