Isekai Anime: Diese 9 Serien transportieren euch direkt in eine andere Welt

Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill | Offizieller Trailer (Mappa/Crunchyroll)

4 / 10

„Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill“ verbindet den typischen Isekai-Anime mit dem Gourmet-Genre. Eigentlich wurde Mukuoda Tsuyoshi als auserwählter Held in ein magisches Königreich gerufen – es stellt sich jedoch relativ schnell raus, dass das wohl eine Verwechslung sein muss. Mokoudas einzige besondere Fähigkeit: Er kann mittels Magie Lebensmittel aus dem heutigen Japan in die Fantasy-Welt bringen. So schlägt er sich fortan als äußerst ungewöhnlicher Koch durch die neue Welt.