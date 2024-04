„Solo Leveling“ Staffel 2: Wann erscheint Season 2?

Nach dem Staffelfinale von „Solo Leveling“ fragen sich viele Zuschauer natürlich, wie und wann es mit der Serie weitergeht. Im Folgenden verraten wir euch alle bisherigen Infos zur zweiten Season.

„Solo Leveling“ Staffel 2 - Release

Über diese Nachricht freuen sich wahrscheinlich alle Fans der Serie: „Solo Leveling“ erhält eine zweite Staffel, die den Zusatz „Arise from the Shadow“ trägt. Season 2, mit dem vollständigen Titel „Solo Leveling - Arise from the Shadow“, befindet sich zudem bereits in Produktion. Konkrete Informationen, wie beispielsweise die Mitwirkenden oder Starttermin von Staffel 2, sind derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Die gesamte erste Staffel von „Solo Leveling“, die insgesamt 12 Episoden umfasst, könnt ihr auf Crunchyroll sehen. Entweder mit deutscher Synchronisation oder im Originalton mit Untertitel. Season 2 wird ebenfalls auf Crunchyroll im Simulcast ausgestrahlt. Zur Ankündigung von Staffel 2 gibt es außerdem schon einen ersten Teaser, der aus Sequenzen der ersten Staffel besteht:

„Solo Leveling“ Staffel 2 - Ankündigungstrailer

„Solo Leveling“ enstand durch A-1 Pictures, das unter anderem auch an „Mashle: Magic and Muscles“, „Kaguyama-Sama: Love is War“, „Sword Art Online“ und „Lycoris Recoil“ beteiligt ist, unter der Regie von Shunsuke Nakashige (unter anderem „Chainsaw Man“) und basiert auf dem gleichnamigen Web-Novel von Autor Chugong. Es ist davon auszugehen, dass Staffel 2 „Solo Leveling - Arise from the Shadow“ ebenfalls im Studio A-1 Pictures entsteht.

Falls ihr mehr über die Entstehungsgeschichte der Erfolgsserie wissen wollt, legen wir euch die Dokumentation „The Leveling of Solo Leveling“ ans Herz, die ebenfalls auf Crunchyroll zu sehen ist. In der zweiteiligen Doku erfahrt ihr, wie es vom „Solo Leveling“-Web-Novel zum Webtoon und daraufhin zum Anime kam. Fans dürfen also gespannt sein, wie es mit Hauptcharakter Sung Jin-Woo weitergeht, nachdem er im Staffelfinale der ersten Season seinen „Jobwechsel“ bestanden hat.