Deutsche Kunden sauer: Amazon Prime schnappt Netflix beliebten Film weg

The First Slam Dunk - Trailer Deutsch

Netflix veröffentlicht demnächst den Basketball-Film The First Slam Dunk. Deutsche Nutzer gehen allerdings leer aus – hierzulande läuft der Anime über Amazon Prime Video.

Netflix zieht den Kürzeren: Amazon-Kunden profitieren

Anime- und Basketballfans haben Grund zur Freude: Netflix nimmt am 25. August den beliebten Film The First Slam Dunk ins Programm auf.

Die Sache hat nur einen gewaltigen Haken: Die Ankündigung gilt nicht für Deutschland. Hierzulande ist der Film bereits über Amazon Prime Video erschienen. Ja, richtig gelesen: Deutsche Prime-Kunden können den Anime-Film bereits jetzt schauen, während Netflix-Nutzer und der Rest der Welt noch eine Weile warten muss.



Ein Doppelsieg für Amazon-Prime-Video und ein schwerer Verlust für deutsche Netflix-User. Immerhin hat sich Netflix in den letzten Jahren zu einer wahren Hochburg für Anime entwickelt. Amazon behandelt das Thema Anime dagegen eher stiefmütterlich. Diese Veröffentlichungspolitik sorgt deshalb auch bei deutschen Animefans für reichlich Unverständnis.

Einer der besten Sportfilme aller Zeiten

Bei der internationalen Presse kommt The First Slam Dunk herausragend gut an: 100 Prozent Zustimmung auf Rotten Tomatoes. Und auch der User-Score ist mit 98 Prozent phänomenal hoch (Quelle: Rotten Tomatoes).



Es gibt nur eine Hürde: Der Film setzt den Anime Slam Dunk (1990-1996) fort und der besteht aus happigen 101 Folgen, die offiziell nie in Deutschland erschienen sind. Der Einstieg ist ohne Vorkenntnisse also ein bisschen schwierig. Allerdings kann man auch so eine Menge Spaß mit dem Film haben – vorausgesetzt, ihr liebt Basketball.



Der Kritiker Calum Marsh schreibt zu The First Slam Dunk:

The First Slam Dunk ist ein großartiger Basketballfilm, weil er versteht, was an Basketball so toll ist. (Quelle: New York Times

