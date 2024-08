Für unter 26 Euro bei Amazon: So erteilt ihr Abzockern am Flughafen eine Abfuhr

Billigflieger halten gerne bei diversen Extras ordentlich die Hand auf, besonders beim Gepäck kann es ganz schnell ziemlich teuer werden. Wer diese Kosten künftig vermeiden will, der sollte sich diesen Trolley-Rucksack bei Amazon unbedingt ansehen – damit hört die Abzocke endlich auf.

Trolley-Rucksack bei Amazon: Perfekt für die Billigflieger

Die Vorschriften zum Handgepäck werden immer schärfer bei Billigfluggesellschaften wie Ryanair und Co. Wer am Flughafengate keine böse Überraschung erleben und Strafgebühren zahlen will, der sollte Maße und Gewichtsbeschränkungen unbedingt einhalten. Wer sicher sein möchte, der sollte sich mal den Aerolite MiniMAX bei Amazon anschauen. Im schmucken Rosa kostet der derzeit nur 25,99 Euro. Im gediegenen Schwarz zahlt man nur einen Euro mehr (bei Amazon ansehen). Die Variante in Blau ist mit gegenwärtig knapp 60 Euro hingegen aktuell kein Schnäppchen.

Aerolite MiniMAX 20 Liter Trolley-Rucksack für Ryanair und Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 16:17 Uhr

Aerolite MiniMAX 20 Liter Trolley-Rucksack für Ryanair und Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 21:21 Uhr

Wichtig zu wissen: Es handelt sich um ein Marktplatzangebot des Händlers „Gepäck Reisetaschen“. Verkauf und Versand erfolgen direkt über den Händler. Vorteil: Versandkosten fallen keine an, auch wenn der übliche Amazon-Mindestbestellwert von 39 Euro für eine kostenfreie Lieferung nicht erreicht wird.

Mit den Abmessungen von 40 x 20 x 25 Zentimetern entspricht der Aerolite MiniMAX exakt den Bedingungen für die kostenfreie Mitnahme von Handgepäck bei Ryanair. Gepäckstücke mit diesen Abmessungen dürfen noch immer gratis in die Kabine mitgenommen werden, müssen dafür dann aber unter den Vordersitz verstaut werden. Da Ryanair die härtesten Vorschriften hat, ist der Trolley-Rucksack auch für alle anderen Gesellschaften wie beispielsweise EasyJet und Co. geeignet.

Der Aerolite MiniMAX im Detail. (© Amazon)

Das große Gepäckfach nimmt Wechselsachen für ein ganzes Wochenende auf – 20 Liter passen hinein. Auch ein MacBook oder ein iPad findet seinen Platz. In der kleinen Vordertasche wiederum lassen sich kleinere Dinge verstauen, die man schnell zur Hand haben muss.

Kundenmeinungen zum Aerolite MiniMAX

Der Clou: Der Aerolite MiniMAX ist nicht nur Trolley, sondern auch ein Rucksack mit verstellbaren Trägern. So eignet er sich auch für Kinder, die mit dem MiniMAX verreisen. Und was taugt der Aerolite MiniMAX? Der Hersteller selbst ist vom Gepäckstück überzeugt und gibt vom Start weg zwei Jahre volle Garantie. Bei über 200 Kundinnen und Kunden von Amazon, die ihn kauften, schneidet der Trolley-Rucksack ganz gut ab. Im Durchschnitt sammelt der MiniMAX 4,1 von maximal 5 Sternen. Von über der Hälfte der Kunden (57 Prozent) gibt es die volle Punktzahl, fast ein Fünftel (19 Prozent) ziehen nur einen Stern ab. Damit sind über Dreiviertel der Nutzer ziemlich zufrieden mit ihrem MiniMAX-Trolley.