Kostet keine 12 Euro bei Amazon: Wer gerne spielt, wird dieses Geschenk lieben

Einen Gamer zu beschenken, ist eine schwierige Angelegenheit, wissen die doch meist am besten, was sie haben wollen. Gutscheine und bares Geld sind da gerne gesehen. Wie man die besonders schön verpackt? Da haben wir etwas bei Amazon gefunden – schaut super aus und ist derzeit sogar noch günstiger zu haben.

Coole Retro-Geschenkkarten für Spieler aus Holz bei Amazon

XL-Geldgeschenk im Retrodesign aus Holz inkl. Ständer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 11:24 Uhr

Ein einfacher Briefumschlag voller Geld oder Gutscheine ist ziemlich einfallslos. Jeder Spieler wird sich aber mit Sicherheit über diese Retro-Verpackungen aus echtem Holz freuen. Die nehmen jedwedes Geld und Gutscheine sehr stilsicher auf. Verschiedene Designs stehen zur Auswahl – Game Boy, eine NES-Cartridge oder -Controller und auch die Switch muss als Idee herhalten. Nicht zuletzt perfekt für alle Nintendo-Fans. Regulär kostet der Spaß knapp 13 Euro, gegenwärtig zahlt ihr bei Amazon für kurze Zeit aber nur jeweils 11,04 Euro (bei Amazon ansehen).

Anzeige

XL-Geldgeschenk im Retrodesign aus Holz inkl. Ständer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 11:27 Uhr

XL-Geldgeschenk im Retrodesign aus Holz inkl. Ständer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 11:28 Uhr

XL-Geldgeschenk im Retrodesign aus Holz inkl. Ständer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 11:29 Uhr

XL-Geldgeschenk im Retrodesign aus Holz inkl. Ständer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 11:29 Uhr

Wir wissen leider nicht, wie lange das Angebot gilt. Im Zweifelsfall besser nicht zu lange mit der Kaufentscheidung warten. Ein Tipp: Wer sich die Versandkosten sparen möchte, der sollte über ein Prime-Abo verfügen (30 Tage kostenlos testen) oder aber bei Amazon für mindestens 39 Euro bestellen. Auch dann werden die Versandkosten erlassen.

Anzeige

Macht richtig was her auf dem Tisch – auf dem ersten Blick sieht man die eingelegten Geldscheine. (© Amazon)

Anzeige

Die Geldkarten der besonderen Art sind jeweils 20 x 15 Zentimeter groß, handgefertigt und kommen komplett mit einem Ständer. So lässt sich das Geschenk auch wunderbar auf dem Tisch präsentieren. Damit nichts herausfallen kann, ist alles mit massiven Messingschrauben fixiert. Besonders schick: In der Rückseite steckt eine Grußkarte, die beschriftet werden kann. Dank des jeweils passenden Ausschnitts schaut dies dann besonders hübsch aus.

Auf der Rückseite findet sich Platz für eine nette Grußbotschaft. (© Amazon)

Perfekt für Spieler, die sich gegenseitig beschenken wollen, oder auch für Opa, Oma, Vater, Mutter und alle anderen, die kleinen und großen Spielkindern eine besondere Freude bereiten wollen. Ein Geldgeschenk, so verpackt, ist immer ein Volltreffer.

Ein Blick auf die Kundenzufriedenheit

XL-Geldgeschenk im Retrodesign aus Holz inkl. Ständer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 11:24 Uhr

Und was sagen am Ende die bisherigen Käuferinnen und Käufer bei Amazon? Bei über 100 Bewertungen sammeln die Geschenkverpackungen im Retro-Stil satte 4,5 von maximal 5 Sternen. Ganze 71 Prozent sind wunschlos glücklich und können nicht anders, als die volle Punktzahl zu geben. Nur einen Stern Abzug gibt es bei 16 Prozent der Käufer. In der Summe macht dies überwältigende 87 Prozent zufriedene Kunden und ebensolche Beschenkte.