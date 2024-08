Nur 99 Cent auf der Nintendo Switch: Abenteuer-Klassiker um 93 Prozent reduziert

Fans von kniffligen Abenteuer-Spielen können sich für die Switch jetzt einen echten Klassiker zum absoluten Sparpreis schnappen – Syberia ist derzeit auf schlappe 99 Cent im Nintendo eShop reduziert. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

15 Jahre nach dem ursprünglichen Release kam das beliebte Adventure-Game Syberia 2017 auch auf die Nintendo Switch. Wenn das Spiel bislang an euch vorbeigegangen sein sollte, könnt ihr es euch jetzt zum Spottpreis für die Switch schnappen.

Derzeit bietet Nintendo Syberia im eShop der Switch für nur 99 Cent statt 14,90 Euro an. Der Rabatt von 93 Prozent ist noch bis zum 21. August 2024 gültig (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

Syberia: Kult-Abenteuer kostet im Nintendo-Store nur 99 Cent. (© Microids)

Syberia: Kult-Abenteuer im Nintendo-Store schnappen

In Syberia spielt ihr die Anwältin Kate Walker, die aus ihrer New Yorker Kanzlei in die französische Provinz geschickt wird. In Valadilène soll sie den Kauf einer Automatenfabrik durchführen.



Statt eines simplen Geschäfts-Deals stürzt ihr euch jedoch bald in ein geheimnisvolles Abenteuer, das euch auf eine lange Reise durch Europa bis in den tiefen Norden Russlands mitnimmt.



In dem klassischen Point & Click Adventure kommt ihr währenddessen nicht nur einer bewegten Familiengeschichte, sondern auch einer bahnbrechenden paläontologischen Entdeckung auf die Spur.

Nintendo Switch: Geheimtipps stark reduziert

Syberia ist momentan nicht das einzige empfehlenswerte Spiel, das im Nintendo-Switch-Store besonders günstig zu haben ist. Wenn euch der Sinn zum Beispiel eher nach einem emotionalen Road Trip durch eine post-apokalyptische Wüste steht, könnt ihr euch Far: Lone Sails für nur 1,49 Euro sichern.

