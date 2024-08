Netflix-Hit: Eine der beliebtesten Serien des Jahres wird fortgesetzt

Die Superhelden-Serie Supacell war für Netflix ein großer Erfolg. Nun hat der Streaming-Anbieter offiziell eine zweite Staffel angekündigt.

Netflix-Serie Supacell erhält zweite Season

Superhelden-Serien liegen nach wie vor schwer im Trend. Auf Amazon Prime Video gibt es The Boys, auf Disney+ das gesamte Marvel-Universum und auf Netflix seit diesem Jahr Supacell. Die britische Serie startete im Juni und entwickelte sich schnell zu einem Überflieger – unser Artikel dazu.



Insofern ist es für Serienfans nicht allzu überraschend, dass Netflix jetzt offiziell eine zweite Staffel angekündigt hat.

Mehr als die reine Ankündigung gibt es aber noch nicht zu sehen. Auf erste Infos und handfeste Details zur zweiten Season müssen sich Fans also wohl noch eine Weile gedulden.



Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass die Serie bereits 2025 fortgesetzt wird. Immerhin war die erste Staffel von Supacell mit insgesamt sechs Folgen verhältnismäßig kurz. Ärgerlich für fleißige Binge-Watcher, aber praktisch für die Produktion.

Kritiker lieben die Superhelden-Serie Supacell

Supacell handelt von einer Gruppe Londoner, die im Verlauf der Story Superkräfte entwickeln. Der gesamte Tenor der Serie ist wesentlich bodenständiger als zum Beispiel der überzogene Stil von The Boys.



Damit erinnert Supacell ein bisschen an die britische Kultserie Misfits, die zwischen 2009 und 2013 lief und ebenfalls davon handelt, dass eine Gruppe Menschen plötzlich Superkräfte erhält – in diesem Fall war es eine Bande straffälliger Teenager.



Bei den Kritikern kam Supacell jedenfalls außerordentlich gut an. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes hält die Netflix-Serie nach wie vor einen Score von 100 Prozent Zufriedenheit. Und auch der User-Score von 73 Prozent Zustimmung kann sich wirklich sehen lassen (Quelle: Rotten Tomatoes).

