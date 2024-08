Nummer 1 auf Netflix und trotzdem ein Flop: Serien-Finale enttäuscht Fans

The Umbrella Academy Staffel 4 | Offizieller Trailer

The Umbrella Academy Staffel 4 | Offizieller Trailer

Die vierte und letzte Staffel von Umbrella Academy ist auf Netflix gestartet. Bei Kritikern und Fans kommt das Finale allerdings nicht besonders gut an.

Review-Bombing bei Umbrella Academy?

Seit dem 8. August können sich Serienfans die finale Staffel von The Umbrella Academy auf Netflix anschauen. Die Reaktionen auf das Ende der Serie sind allerdings alles andere als zufriedenstellend.

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes wird die vierte Season mit einem niederschmetternden User-Score von 17 Prozent abgestraft. Noch schlimmer wird der Gesamteindruck, wenn man einen Blick auf die Kommentare wirft.



Hier ein paar User-Rezensionen im Überblick:

Diese Staffel fühlt sich an wie ein schlechte, von der KI generierte Fanfiction. Die Schauspieler tun mir leid, denn sie haben wirklich alles gegeben und das bei so einem beschissenen Drehbuch.

Der Rest der Serie wird durch die bloße Existenz der finalen Staffel noch schlimmer gemacht. Es ist absolut entsetzlich, wie sie eine so großartige Serie ruiniert haben.

Ich liebe Umbrella Academy, aber das war das ekelhafteste Ende, das ich je gesehen habe. Es hat die Charaktere komplett abgeschlachtet.

Auffällig ist aber, dass ein Großteil der negativen User-Reviews nur eine einzige Serie bewertet haben und zwar Umbrella Academy. Es ist also nicht auszuschließen, dass hier sogenanntes Review-Bombing stattfindet.



Allerdings sind auch die Kritiker nicht überzeugt vom Serien-Finale. Lediglich 59 Prozent aller Reviews würden die vierte Staffel weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Viktor Hargreeves (Elliot Page) spielt eine zentrale Rolle im Finale. (© Netflix)

Trotz mieser Kritiken: Netflix-Serie ist ein Hit

Die negativen Zuschauer-Reaktionen sind insofern bedauerlich, da sich The Umbrella Academy seit dem Release 2019 zu einem echten Netflix-Liebling entwickelt hat. Staffel 1 und 2 konnten zum Beispiel noch User-Werte im Bereich von 85 bis 88 Prozent Zustimmung erzielen.



Dem Erfolg der Serie tut das aber keinen Abbruch. Aktuell befindet sich die vierte Staffel auf dem ersten Platz der Netflix-Charts. Und auch darüber hinaus schlägt sich die Superhelden-Serie gut – so befindet sich The Umbrella Academy derzeit auf Platz 3 der deutschen Streaming-Charts (JustWatch).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.