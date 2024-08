Davon kann Netflix nur träumen: Neue Serie begeistert 91 % aller Kritiker

Mit Bad Monkey ist eine neue Krimi-Serie auf Apple TV+ gestartet, die Kritiker und Serienfans gleichermaßen begeistert.

Bad Monkey ist ein Muss für Serienfans

Auf Apple TV+ ist eine neue Serie gestartet: Carl Hiaasen’s Bad Monkey, oder einfach nur Bad Monkey genannt.



Die schwarzhumorige Krimi-Serie ist ein echter Kritikerliebling. So empfehlen derzeit 91 Prozent aller Reviews Bad Monkey weiter. Und auch der User-Score kann sich mit 86 Prozent Zustimmung wirklich sehen lassen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die Serie handelt von einem ehemaligen Polizei-Ermittler, gespielt von Vince Vaughn (Trennung mit Hindernissen, Die Hochzeits-Crasher), der wieder aktiv werden muss, nachdem ein abgetrennter Arm an die Küste von Florida angespült wird.



Atmosphärisch setzt Bad Monkey auf einen bunten Mix aus klassischer Kriminalermittlung und lockeren Sprüchen. Der Tenor ist also eher witzig und mit einem Augenzwinkern versehen. Für ein besseres Bild schaut ihr euch am besten den deutschen Trailer an, den wir euch ganz oben eingebettet haben.



Aktuell stehen allerdings nur zwei Folgen zur Verfügung, da Apple die Serie in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Wer also lieber alle 10 Folgen von Bad Monkey auf einmal schauen will, muss sich bis zum 9. Oktober gedulden.

Apple TV+ hat mit Problemen zu kämpfen

Mit Bad Monkey hat der Streaming-Anbieter Apple TV+ offenbar ein weiteres Mal ins Schwarze getroffen. Kein Wunder, immerhin gilt der Anbieter unter Serienfans als echter Geheimtipp. Wir haben Apple TV+ auch einen eigenen Artikel gewidmet, in dem wir explizit auf die Vorteile der Streaming-Plattform eingehen.



Aber aller Qualität zum Trotz: Apple TV+ konnte sich bisher nicht gegen die Konkurrenz aus Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oder WOW durchsetzen. Tatsächlich will Apple deshalb in Zukunft auch weniger Geld in neue Produktionen stecken. Mehr dazu in diesem Artikel:

