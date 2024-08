„Percy Jackson“ Staffel 2: Start und erster Teaser

Camp Half-Blood hat sich nach der ersten Season verändert. „Percy Jackson“ Staffel 2 startet schon bald und bringt beliebte Charaktere aus den Büchern mit in die neuen Episoden.

„Percy Jackson“ Staffel 2: Start der neuen Folgen

Einen genauen Start für die neuen Episoden gibt es, stand August 2024, noch nicht. Allerdings hat Disney im Rahmen der D23 Expo 2024 einen ersten Teaser für die neue Staffel veröffentlicht, der neben dem Status der Dreharbeiten auch erste Einblicke auf das Kommende bietet.

Demnach befindet sich „Percy Jackson“ Staffel 2 bereits in der Produktion und soll voraussichtlich 2025 starten – auf der hauseigenen Streamingplattform von Disney natürlich. Wann genau sich der Start in dem Jahr ansiedelt ist nicht klar – basierend auf der ersten Staffel, könnten die neuen Folgen von „Percy Jackson“ jedoch erst im Dezember 2025 zu sehen sein.

Zweite Staffel basiert auf „Im Bann des Zyklopen“

Einer der zahlreichen Gründe für den Erfolg der ersten Staffel von „Percy Jackson“ ist die Nähe zu den Romanen, auf denen die Serie basiert. Deshalb lässt sich auch erahnen, in welche Richtung die Handlung der zweiten Staffel steuern wird. Diese folgt nämlich der Handlung des zweiten Buchs der „Percy Jackson and the Olympians“-Reihe.

Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2024 08:58 Uhr

Ein Jahr nach der ersten Staffel findet Percy seinen Weg zurück zu Camp Half-Blood. Neben der Weiterentwicklung seiner Freundschaft zu Annabeth ist Grover spurlos verschwunden. Zusätzlich sieht die Situation innerhalb des Camps auch nicht sehr rosig aus – die Gefolgen von Kronos haben die Zügel an sich gerissen.



Zeit also für Percy dem Ganzen auf den Grund zu gehen und sich wieder in heldenhafte Abenteuer zu stürzen. Auf seinem Weg trifft er nicht nur seinen Bruder – den Zyklop Tyson – sondern auch reichlich Monster, Halb-Götter und Götter, die ihm mal wieder an den Kragen wollen.

„Percy Jackson“ Staffel 2: Neuzugänge im Cast

Neue Charaktere bedeuten auch eine Ergänzung im bestehenden Cast von „Percy Jackson“ Staffel 2. Neben Walker Scobell, Aryan Simhadri und Leah Sava Jeffries gesellt sich noch Daniel Diemer als Tyson dazu.



Den Cast mit einigen der Neuzugängen findet ihr hier:

Walker Scobell als Percy Jackson

Leah Sava Jeffries als Annabeth Chase

Aryan Simhadri als Grover Underwood

Daniel Diemer als Tyson

Dior Goodjohn als Clarisse La Rue

Charlie Bushnell als Luke Castellan

Sandra Bernhard als Anger

Kristen Schaal als Tempest

Margaret Cho als Wasp

Virginia Kull als Sally Jackson

Glynn Turman als Chiron / Mr. Brunner

