„Solo Leveling“ Staffel 3: Wann erscheint Season 3?

„Solo Leveling“ konnte sich mit seinen ersten beiden Staffeln eine riesige Fangemeinde aufbauen. Nach dem Finale der zweiten Season stellt sich für viele Fans die Frage, wie und wann die Geschichte rund um Jin-Woo Sung weitergeht. Im Folgenden erfahrt ihr alles, was bisher zu „Solo Leveling“ Staffel 3 bekannt ist.

Wichtiger Hinweis: Der Artikel enthält Spoiler zu den letzten beiden Folgen der zweiten Staffel.

„Solo Leveling“ Season 3 steht noch nicht fest

Die zweite Staffel von „Solo Leveling“ gehört zu den erfolgreichsten und besten Anime aus der Winter-Season 2025. Derzeit ist noch nicht bekannt, wann „Solo Leveling“ Staffel 3 erscheinen soll. Angesichts des Erfolgs der ersten beiden Staffeln dürfte die Ankündigung einer dritten Season nur eine Frage der Zeit sein. Sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Zwischen den Startterminen der ersten beiden Staffeln lag ziemlich genau ein Jahr. Möglich wäre ein Start der dritten Season im Januar 2026. Das ist zurzeit aber reine Spekulation.



Die ersten beiden Staffeln könnt ihr weiterhin auf Crunchyroll ansehen. Sie stehen euch mit deutscher Synchronisation und im Originalton mit Untertiteln zur Verfügung.



Nach dem Finale der zweiten Season und dem Abschluss des Jeju-Island-Arcs veröffentlichte der offizielle X-Account (ehemals Twitter) ein neues Visual von Beru, dem neuesten Mitglied in Jin-Woos Schattenarmee:

Produziert Studio A-1 Pictures abermals die Serie?

Die ersten beiden Staffel von „Solo Leveling“ sind beide vom Studio A-1 Pictures (unter anderem „Mashle: Magic and Muscles“, „Kaguyama-Sama: Love is War“, „Sword Art Online“, „Lycoris Recoil“ und „Eighty Six“). Es ist davon auszugehen, dass die dritte Staffel, falls sie produziert wird, erneut vom selben Studio übernommen wird. Sobald es Infos zu den Mitwirkenden gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Falls ihr mehr über die Entstehungsgeschichte des Animes wissen wollt, solltet ihr euch die Dokumentation „The Leveling of Solo Leveling“ anschauen. In der zweiteiligen Doku erfahrt ihr, wie es vom Web-Novel zum Manhwa und daraufhin zum Anime kam.

Erscheint überhaupt eine dritte Staffel?

Wie Anime2You berichtet, klingen die Worte von Produzent Atsushi Kaneko eher nach einer Hiobsbotschaft:

Mit Episode 25 wird die TV-Anime-Serie Solo Leveling vorerst zu Ende gehen. Wird dieses Ende vorübergehend sein oder nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Zukunft bringen wird. Mit der Ermutigung und Unterstützung aller Zuschauer wird es vielleicht weitergehen, vielleicht aber auch nicht. Anime2You

Auch wenn seine Worte keine große Hoffnung auf eine Fortsetzung wecken, ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass „Solo Leveling“ nicht als Anime fortgeführt wird. Ob es nun durch eine dritte Season sein wird oder möglicherweise durch einen Film, bleibt jedoch abzuwarten.

