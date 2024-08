Mehr Game of Thrones: Ungeduldige Fans haben Glück

Die zweite Staffel von House of the Dragon ist beendet. Für Fans der Drachen-Show beginnt jetzt erneut eine lange Durststrecke. Immerhin kündigt HBO Max eine ganz neue Serie an, die Game-of-Thrones-Fans die Wartezeit etwas versüßt.

Die dritte Staffel von House of the Dragon ist noch weit weg

Nach dem Ende der zweiten Staffel von House of the Dragon werden sich jetzt viele Fans fragen: Wann geht es endlich weiter? Die gute Nachricht ist, dass eine dritte Staffel bereits bestätigt ist. Die schlechte, dass es vermutlich wieder zwei Jahre dauert, bis der Tanz der Drachen so richtig losgeht.

Anzeige

Fans von Game of Thrones gehen während der quälend langen Wartezeit immerhin nicht komplett leer aus. HBO Max hat angekündigt, dass die Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“ schon 2025 starten soll. Auch ein erster Teaser ist bereits auf X (früher Twitter) verfügbar, der den Ritter Duncan und seinen Knappen Egg zeigt.

A Knight of the Seven Kingdoms: Das ist die Story

Die neue Serie basiert auf der Novelle „Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben“ (auf Amazon ansehen). Da das Buch deutlich kürzer ausfällt als die der Hauptreihe, wird die erste Staffel auch nur aus sechs Folgen bestehen.

Anzeige

Achtung Spoiler: Wenn ihr gar nichts zur neuen Serie wissen wollt, dann solltet ihr jetzt besser aufhören zu lesen.

Anzeige

Das Buch spielt etwa 90 Jahre vor dem Start von Game of Thrones und verfolgt die Abenteuer von Ser Duncan dem Großen, einem frisch gebackenen Ritter, der an einem Turnier teilnehmen will. Auf dem Weg trifft er einen frechen glatzköpfigen Jungen, der sich schnell als Prinz Aegon Targaryen herausstellt. Im Gegensatz zu House of the Dragon zieht die neue Serie noch mehr direkte Verbindungen zu Game of Thrones – so ist dieser Aegon niemand Geringeres als der Bruder von Aemon Targaryen, dem alten Master der Nachtwache.

Wenn ihr noch mehr Infos zur Story und Besetzung wollt, haben wir sie hier bereits für euch zusammengetragen:

HBO hat in einem Video noch mehr Serien für das kommende Jahr angekündigt. Dazu zählt auch die zweite Staffel von The Last of Us:

Neue Serien bei HBO Max im Jahr 2024-2025

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.