Nach Adolescence: Diese Netflix-Serie wird der nächste Schlag in die Magengrube

Mit dem Drama Adolescence hat Netflix nicht nur einen Mega-Hit getroffen, sondern auch viele Diskussionen ausgelöst. Nun startet mit Bad Boy eine ähnlich schwere Serie auf dem Streamingdienst. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer ansehen.

Neue Drama-Serie bei Netflix: Bad Boy

Das Netflix-Drama Adolescence dürfte wohl eine der meistdiskutierten Serien des Jahres sein und hat Presse und Publikum nicht nur begeistert, sondern auch sprachlos gemacht. Am 02. Mai startet mit Bad Boy nun eine neue Serie auf Netflix, die ebenfalls rau und tragisch ist.

Die Serie ist wie Adolescence von wahren Begebenheiten inspiriert und handelt von einem Teenager, der in einer brutalen Jugendstrafanstalt überleben muss. Entwickelt wurde Bad Boy dabei von Ron Leshem, der schon als Autor von Euphoria bewiesen hat, dass er ein Händchen für schwere Stoffe besitzt.

Netflix hat die Serie allerdings nicht produziert, sondern lediglich die Lizenz eingekauft – vermutlich um die Lücke zu füllen, die Adolescence hinterlassen hat. Bad Boy lief nämlich schon 2023 in Israel und konnte dort zahlreiche Preise einheimsen. Darunter die Awards für die beste Dramaserie und das beste Drehbuch (Quelle: IMDb). International ist Bad Boy dagegen noch ein Underdog, was sich mit dem Release am kommenden Freitag ändern könnte.

So oder so: Bad Boy ist mit Sicherheit keine angenehme Serie und damit perfekt für alle Fans von Adolescence oder Rentierbaby aus dem letzten Jahr.

Wie geht es weiter mit Netflix-Hit Adolescence?

Falls ihr indessen auf eine zweite Staffel von Adolescence wartet, müsst ihr euch vorerst gedulden. Es gibt zwar bereits erste Gespräche über eine mögliche Fortsetzung, aber eine handfeste Bestätigung seitens Netflix blieb bisher aus.

Darüber hinaus wird Adolescence Staffel 2 aller Voraussicht nach eine völlig neue Geschichte erzählen – das verriet der Autor der Serie. Wer also mit dem Ende der ersten Staffel unzufrieden war, der hat in diesem Fall Pech gehabt.