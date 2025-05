Hörbücher kostenlos herunterladen: Chroniken von Narnia, Jules Verne, George Orwell und mehr

Ihr braucht etwas Ablenkung während einer Reise oder Hilfe beim Einschlafen? Dafür findet ihr im Netz viele Anbieter, bei denen man kostenlos Hörbücher herunterladen oder streamen und anhören kann. Oft ist nicht mal eine Anmeldung notwendig und ihr könnt bestimmte Hörbücher einfach so herunterladen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Kostenlose Hörbücher: Empfehlungen für das Wochenende

Zum Wochenende gibt es einige Werke, die ihr gratis und legal anhören und auch herunterladen könnt. Damit könnt ihr eure Hör-Bibliothek aufstocken:

Anzeige

In der ARD-Audiothek findet ihr viele weitere Gratis-Hörbücher. Einige Werke lassen sich über die drei Punkte als MP3 herunterladen, andere Inhalte sind nur zum Streamen gedacht. Mit dem Programm ATPlayer könnt ihr aber auch solche Audio-Bücher aufzeichnen und speichern, um sie ohne Internetverbindung anzuhören (zum ATPlayer).

Wer gezielt nach einem bestimmten Hörbuch sucht, findet es meistens nicht legal und kostenlos. Diese Hörbücher gibt es aber bei manchen Diensten in einem kostenpflichtigen Abo, das euch mit unzähligen Inhalten versorgt. Mit einem Zugang bekommt ihr für einen monatlichen Betrag Zugriff auf so viele Inhalte, wie man hören kann. Viele einzelne Werke gibt es aber auch gratis als Download oder direkt zum Anhören.

Gratis Hörbücher & Hörspiele in der ARD Audiothek

Eine ordentliche Quelle für komplett kostenlose Hörbücher ist die Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders ARD, die „ARD Audiothek“. Hier lassen sich die Inhalte bequem auf dem Smartphone anhören. Damit das mobile Datenvolumen unterwegs nicht aufgesogen wird, lassen sich die Hörbuch-Dateien als MP3 herunterladen und direkt vom Smartphone-Speicher anhören. So könnt ihr euch vor einer Reise mit genügend vorgelesenem Material versorgen. Im Hörbuch-Angebot findet man Inhalte aus allen Genres. Ihr könnt also Krimis und Thriller herunterladen, etwa „Radio Tatort“-Ausgaben, lustige Inhalte anhören oder das Wissen durch Dokumentationen erweitern. Auch für Kinder gibt es viele witzige und unterhaltsame Hörspiele. Alle kostenlosen Hörspiele findet ihr hier im Überblick.

Anzeige

Videos zum Anhören bei YouTube

YouTube ist eigentlich eine Videoplattform, bietet aber ebenfalls viele Hörspiele und Hörbücher, die man direkt streamen kann. Eine Anmeldung ist dafür nicht notwendig. Eine Übersicht über komplette Hörbücher bei YouTube findet ihr hier.

Da es sich um eine Videoplattform handelt, ist die Nutzung nicht auf lange Audiodateien optimiert. Dafür sind die Inhalte kostenlos, da werbefinanziert. Als Anbieter treten Verlage, aber auch Privatpersonen auf. Ein Nachteil ist, dass YouTube keine Wiedergabe im Hintergrund ermöglicht, solange man kein kostenpflichtiges Premium-Abonnement hat. Die App muss also dauerhaft im Vordergrund angezeigt werden. Als Videobild ist meistens das Hörbuch-Cover als Standbild zu sehen.

Hörbücher & Hörspiele kostenlos bei Vorleser

Eine weitere Quelle für kostenlose Hörinhalte ist Vorleser.net. Hier findet man über 700 kostenlose Hörbücher und Hörspiele legal und gratis. Unter den Inhalten findet man viele Literatur-Klassiker wie die Geschichten der Brüder Grimm, aber auch einige moderne Krimis, Romane und Kindergeschichten. Die Hörbücher können als MP3 heruntergeladen und anschließend mit einem beliebigen Medien-Player auf dem Smartphone abgespielt werden.

Anzeige

Hörbücher & Hörspiele bei den Musik-Streaming-Diensten

Auch die großen Streaming-Dienste bieten einige Hörbuch-Inhalte, etwa Spotify, Deezer oder Amazon Music. Zwar kann man diese Werke auch mit einem kostenlosen Account anhören, allerdings gestaltet sich das im Gegensatz zu einem Premium-Abonnement manchmal problematisch. In den Free-Varianten ist meistens ein Shuffle-Modus voreingestellt. Da sich die Hörbücher oft aus mehreren kürzeren Stücken zusammensetzen, kann es sein, dass man die Geschichte nicht in der richtigen Reihenfolge anhören kann. Es gibt aber auch einige Hörwerke, die man innerhalb einer Datei komplett durchstreamen kann. Spotify hat im April 2025 einen großen Hörbuch-Bereich im eigenen Streaming-Angebot eröffnet. Mehr zum Thema:

Anzeige

Generell findet man im Katalog der Dienste aber Krimis, Sachbücher, Kinderbücher und weitere Genres. Zudem gibt es Hörspiele. Am besten findet man die Bücher über den Genre-Reiter „Hörbücher“ oder über entsprechende Suchbegriffe. Allein für Bücher lohnt sich das Abonnement aber nicht.

Ohrka: Kostenlose Hörspiele für Kinder

Wer gezielt lustige, unterhaltsame und lehrreiche Hörspiele für Kinder sucht, wird bei Ohrka fündig. Hier gibt es rund 150 Abenteuer, die von bekannten Leuten wie Anke Engelke, Oliver Rohrbeck (Die drei Fragezeichen) oder der deutschen Harry-Potter-Stimme Nico Sablik vorgelesen werden. Die Inhalte sind unterteilt in verschiedene Altersklassen. Man findet hier also schnell und gezielt Inhalte für Kinder ab 3, 5, 8 oder 12 Jahren. Die Inhalte sind komplett kostenlos. Werbung wird auch nicht eingeblendet, die Betreiber freuen sich über eine kleine Spende, um die Inhalte weiter anbieten zu können.

Tipps für kostenlose Hörbücher

Audible: Der Marktführer mit der Top-Auswahl

Hörbuch-Fans, die regelmäßig vorgelesene Inhalte verschlingen möchten und dabei auch aktuelle Bestseller hören wollen, sollten sich einen Zugang zu einem Abo-Dienst überlegen. Das kostet zwar, allerdings gibt es hieraus weitaus mehr Auswahl. Einer der führenden Anbieter ist Audible, das zu Amazon gehört. Bei Audible findet man eine sehr große Auswahl aktueller Hörbücher, laut Anbieter sind es aktuell über 500.000 – darunter einige Exklusivtitel. Die Bücher kann man einzeln oder im Abo erwerben. Einzelne, neue Bücher kosten oft 15 bis 20 Euro. Im Abo bekommt man je ein Buch pro Monat für 9,95 Euro. Man kann den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Wählt man mal keinen Titel aus, wird das Guthaben auf den nächsten Monat angerechnet. Sehr angenehm: Kündigt man das Abo, darf man die gewählten Bücher weiterhin aufrufen.

Die Bücher kann man auf Amazon-Geräten (Kindle Paperwhite, Fire Tablet etc.) oder über Smartphone-Apps anhören. Zudem unterstützen einige MP3-Player und Autoradios den Kopierschutz von Audible. Praktisch: Besitzt man auch die E-Book-Version für Kindle, kann man auf einem Lesegerät von Amazon zwischen Hör- und Leseversion einfach wechseln. Der Lesefortschritt wird nämlich mit dem Amazon-Konto synchronisiert. Wer sich einen Eindruck vom Hörbuch-Angebot verschaffen will, kann Audible kostenlos testen.

Bookbeat: Die Audible-Alternative

Bookbeat ist ein weiterer großer Anbieter für Hörbücher. Anders als bei Audible bekommt man hier eine echte Flatrate. Das heißt, man bezahlt einen monatlichen Betrag und kann so viele verschiedene Hörbücher anhören, wie man möchte. Die Wiedergabe ist je nach Konto jedoch zeitlich begrenzt. Mit einem Basis-Abo für 9,99 Euro im Monat hört man maximal 25 Stunden monatlich. Premium-Nutzer bezahlen 16,99 Euro monatlich und hören in diesem Zeitraum dann bis zu 100 Stunden. Die Inhalte sind bei beiden Optionen gleich. Der Anbieter verspricht über 900.000 verschiedene Werke zum Anhören. Bookbeat kann man auch kostenlos testen, um sich einen Eindruck vom Hörspiel-Abonnement zu verschaffen.

Blinkist: Ratgeber in 15 Minuten

Wer es beim Hören von Hörbüchern eilig hat, greift auf Blinkist zurück: Das mittlerweile international etablierte Startup aus Berlin bietet Buchzusammenfassungen in geschriebener und gesprochener Form an. In 15 Minuten kann man sich so einen fetten Schinken anhören – dabei handelt es sich überwiegend um Ratgeber oder andere Sachbücher. Auch Blinkist kann man gratis ausprobieren, um sich einen Eindruck über die Inhalte und den Dienst zu verschaffen.

Büchereien: Hörbücher (fast) kostenlos ausleihen

Wer einen Büchereiausweis besitzt, kann sich ohne Zusatzkosten Hörbücher ausleihen. Das geht nicht nur mit CDs in der Filiale, sondern auch über Online-Kooperationspartner. Welche das sind, findet man auf der Webseite seiner Bücherei heraus. Die wichtigsten Dienste sind Onleihe und Overdrive. Mit den persönlichen Zugangsdaten bei seiner Bücherei loggt man sich hier ein und kann sich befristet ein Hörbuch ausleihen – wenn es nicht gerade schon verliehen ist. Das Abspielen erfolgt über einen Browser oder eine App.

Amazon: CDs in Hülle und Fülle

Manchmal will man auch noch etwas in der Hand und für das Regal haben. Amazon bietet eine große Auswahl an Hörbuch-CDs. Bei manchen dieser Hörbücher handelt es sich um klassische Audio-CDs für den CD-Player, auf manchen sind MP3-Dateien gespeichert.

Der Umgang mit CDs mag etwas umständlicher sein als direktes Streaming. Dafür gibt es einige handfeste Vorteile: Eingelesene Dateien kann man auf jedem MP3-tauglichen Gerät oder Software abspielen. Zudem kann man sich so bei einem Internetausfall zuhause die Zeit vertreiben. Die CDs darf man zudem verleihen oder gebraucht verkaufen. Bei digitalen Käufen ist das untersagt.

Wer lieber etwas fürs Auge möchte, wird hier fündig:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.