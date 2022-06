Amazon fokussiert sich schon längst nicht mehr nur auf den Verkauf gedruckter Bücher. Mit einem passenden Reader könnt ihr euch beim Online-Handelsgiganten auch mit E-Books eindecken. Wer für die Sommertage neuen Lesestoff benötigt, kann sogar bei Amazon E-Books kostenlos für seinen Kindle-Reader erhalten.

Bei den Gratis-E-Books handelt es sich dabei keineswegs um Rausschmeißerware oder lustlos geschriebene Schinken im digitalen Buchformat. Häufig lassen sich zahlreiche Klassiker und Bestseller gratis abstauben.

E-Books bei Amazon kostenlos – Klassiker und Bestseller

Im Kindle-Shop finden sich verschiedene Bereiche, in welchen man sich gratis mit E-Books eindecken kann:

Das Sortiment an Gratis-E-Books rotiert dort regelmäßig. In Sonderaktionen sind hier auch verschiedene Bestseller für einen kurzen Zeitraum gratis verfügbar, so etwa Dan Browns „Illuminati“. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, sodass ihr hier immer wieder vorbeischauen könnt, wenn ihr neues Lesematerial braucht. Werft dabei einen Blick auf die Bewertungen. Hier seht ihr schnell, ob sich das Lesen lohnt oder geschenkt immer noch zu teuer für dieses E-Book ist.

Jules Verne, Shakespeare und mehr: Bei Amazon gibt es zahlreiche Klassiker gratis (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wollt ihr eines der verfügbaren Amazon-E-Books kostenlos herunterladen, steuert das entsprechende Werk im Browser an. In der Amazon-App auf dem Handy kann man keine E-Books mehr kaufen. Über den Button „Jetzt mit 1-Klick kaufen“ könnt ihr das Buch herunterladen. Achtet darauf, nicht auf den „Kostenlos lesen und hören“-Button zu drücken. Dieser führt euch zum kostenlosen Probemonat beim Abo-Dienst „Kindle Unlimited“.

Wer sein Kindle-Gerät mit dem Amazon-Konto verknüpft hat, kann das kostenlose Amazon-E-Book direkt auf den Amazon-Reader übertragen. Besitzt ihr keinen E-Reader von Amazon, lassen sich die Gratis-Kindle-E-Books dennoch lesen. Installiert hierfür einfach die entsprechende Kindle-App für iPhone, iPad oder Android. Mit Kindle für PC können die digitalen Bücher auch am Monitor gelesen werden.

Amazon: E-Books kostenlos bekommen

Ist man Amazon-Prime-Kunde, bekommt man neben dem Premium-Versand und dem Zugang zu Amazon Prime Video auch monatlich ein Buch gratis aus „Prime Reading“, der ehemaligen Kindle-Leihbücherei. Monatlich lässt sich so ohne zusätzliche Kosten ein neues Amazon-E-Book herunterladen.

Bei uns erfahrt ihr auch, ob der kostenlose Download bei lesen.to legal ist.

