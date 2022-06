Videospiel-Schöpfer Hideo Kojima teilte kürzlich via Twitter mit, dass er ein Projekt auf Eis gelegt hat, da es ihn zu sehr an die erfolgreiche Amazon-Serie The Boys erinnerte. Kojima-Fans müssen aber nicht enttäuscht, die Macher der Serie meldeten sich nämlich zu Wort.

The Boys Facts

Ein „The Boys“-Spiel von Kojima? Vielleicht mehr als nur ein Traum

Hideo Kojima (Death Stranding, Metal-Gear-Reihe) verriet kürzlich, dass er die Ideen für ein neues Spiel verwerfen musste. In diesem Konzept für eine Art Gegenentwurf zur klassischen Superhelden-Geschichte sollte ein spezielles Ermittlerteam hinter den Kulissen gegen legendäre Helden vorgehen. Für eine Hauptrolle hatte er dabei den Schauspieler Mads Mikkelsen im Kopf, mit dem er schon bei Death Stranding zusammen gearbeitet hat.

Beim Anschauen der Amazon-Serie The Boys fiel ihm dann aber eine zu große Ähnlichkeit zu seiner Idee auf. The Boys ist nicht nur eine Superhelden-Satire, sondern persifliert gleichzeitig den Umgang mit Social Media, die amerikanische Kultur und den Kapitalismus von Großkonzernen. The Boys läuft aktuell in der 3. Staffel bei Amazon Prime (The Boys bei Amazon ansehen), aufgrund vieler sehr expliziter Szenen sind fast alle Folgen erst ab 18 Jahren freigeben.

„The Boys“-Showrunner wäre an Bord

Der Showrunner der Serie, Eric Kripke entpuppt sich nun als großer Fan von Hideo Kojima. Kripke würde sich sogar ein Videospiel zu The Boys von Kojima wünschen und scheint sichtlich begeistert über eine mögliche Zusammenarbeit. (Quelle: Eric Kripke via Twitter). Unterstützung erhält Kripke von Antony Starr, dem Darsteller von Homelander. (Quelle: Antony Starr via Twitter). Der selbstverliebte und wahnsinnige Superheld ist eine der Hauptfiguren aus The Boys.

Für viele Fans klingt Kojima und The Boys nach dem Crossover, von dem sie bisher nicht wussten, dass sie es unbedingt wollen. Ob aus dem Social-Media-Geplänkel aller Beteiligten am Ende tatsächlich eine Zusammenarbeit entsteht, bleibt abzuwarten.