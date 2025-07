Wie kann man bei Amazon mit PayPal bezahlen?

PayPal gehört zu den meistverbreiteten Methoden für Zahlungen in Online-Shops. Wie sieht es aus, wenn man mit PayPal bei Amazon bezahlen möchte?

PayPal bei Amazon nicht verfügbar

Bei Amazon kann man direkt nicht mit PayPal bezahlen. Amazon akzeptiert zurzeit keine Zahlungen über PayPal. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Bis 2015 gehörte PayPal zu eBay, einem direkten Konkurrenten von Amazon. Bereits 2007 führte Amazon mit „Amazon Pay“ sein eigenes System für direkte Zahlungen ein. Somit hat man einen eigenen Bezahldienst und keine Notwendigkeit für PayPal als Zahlungsmethode. Es ist also auch für die Zukunft nicht damit zu rechnen, dass PayPal bei Amazon als offizielle Zahlungsoption eingeführt wird. Dennoch könnt ihr den Bezahldienst nutzen, um zumindest über Umwege bei Amazon einzukaufen.

Mit PayPal bei Amazon bezahlen: Das geht

Es gibt verschiedene Drittanbieter, die online Amazon-Gutscheine verkaufen, die man per PayPal bezahlen kann. Dort erhält man einen Code, mit dem man sein Amazon-Konto auflädt. Manchmal kann man auch eine Gutscheinkarte auswählen, die per Post zugeschickt wird. Einige Anbieter, bei denen man Amazon-Gutscheine erhält und per PayPal bezahlen kann:

Bei den meisten Anbietern kostet das keine Zusatzgebühren. Es gibt auch Kreditkartenanbieter, bei denen man sein Konto per „Prepaid“-Prinzip mit PayPal-Guthaben aufladen kann. So verschiebt man sein PayPal-Guthaben auf die Kreditkarte, um damit anschließend bei Amazon zu bezahlen. PayPal bietet für Geschäftskunden zudem die Business Debit Mastercard an, die man auch für Amazon-Einkäufe nutzen kann.

Bei Amazon mit PayPal bezahlen: Leider nicht möglich

Als Alternative zur PayPal-Zahlung gibt es verschiedene andere Zahlungsmöglichkeiten bei Amazon. Ähnlich wie PayPal funktioniert Amazon Pay. Dort legt man einen Account an und verknüpft dann ein Bankkonto, von dem die Zahlungen abgebucht werden. Daneben gibt es die klassischen Bezahlmethoden wie:

Kreditkarten : Akzeptiert werden MasterCard, American Express und Visa, einschließlich der Amazon.de-VISA-Karte sowie Prepaid-Karten genannter Marken.

: Akzeptiert werden MasterCard, American Express und Visa, einschließlich der Amazon.de-VISA-Karte sowie Prepaid-Karten genannter Marken. Lastschrift : Möglich bei deutschem oder österreichischem Bankkonto. Ab 250 Euro behält sich Amazon bei Lieferungen nach Österreich vor, nur die Zahlung per Kreditkarte zu akzeptieren.

: Möglich bei deutschem oder österreichischem Bankkonto. Ab 250 Euro behält sich Amazon bei Lieferungen nach Österreich vor, nur die Zahlung per Kreditkarte zu akzeptieren. Überweisung über die Monatsabrechnung : Bezahlung der innerhalb eines Monats gekauften Artikel per Banküberweisung zur Mitte des folgenden Monats. Die Bedingungen für diese Zahlmethode findet ihr unter dem Link.

: Bezahlung der innerhalb eines Monats gekauften Artikel per Banküberweisung zur Mitte des folgenden Monats. Die Bedingungen für diese Zahlmethode findet ihr unter dem Link. Geschenkgutscheine

Auch wenn Amazon PayPal nicht direkt akzeptiert, gibt es also Möglichkeiten, über Umwege doch mit PayPal-Guthaben einzukaufen. Besonders schnell geht das mit dem Kauf von Amazon-Gutscheinen.

