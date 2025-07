Ein Notebook für 127 Euro? Nur noch heute bei Amazon

Ein schlankes 14-Zoll-Notebook von Lenovo für nur 127 Euro? Das ist kein Preisfehler. Zum Prime Day gibt es das Chromebook IdeaPad Slim 3 nur noch heute zum absoluten Tiefpreis bei Amazon. Lange Akkulaufzeit und einfache Bedienung gehören zu den großen Stärken des Lenovo-Notebooks. Wir zeigen, was das günstige Chromebook sonst noch drauf hat – und für wen sich der Deal lohnt.

Notebooks sind immer gefragt – sei es für die Uni, das Home-Office oder einfach zum Surfen auf der Couch. Wer auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, aber nur ein kleines Budget hat, kann jetzt bei Amazon zuschlagen: Zum Prime Day hat der Onlinehändler das Chromebook IdeaPad Slim 3 von Lenovo auf 127 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) reduziert – allerdings gilt der Preis nur für Prime-Kunden. Bemerkenswert: Das ist der historische Bestpreis, günstiger gab es das Chromebook noch nie.

Für wen lohnt sich das Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 bei Amazon?

Menschen, die hauptsächlich im Web surfen oder leichte Office-Arbeiten erledigen

Pendler, die eine lange Akkulaufzeit benötigen

Power-User oder Menschen, die auf spezielle Windows- oder Mac-Programme angewiesen sind

Zur Ausstattung beim Lenovo-Chromebook zählt etwa das 14-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Genauso wie das schicke, minimalistische Design in Blau oder die lange Laufzeit, die laut Lenovo bis zu 12 Stunden betragen soll. Die Dauerläufer-Fähigkeiten dürften der Kombination aus Hard- und Software geschuldet sein. Denn das Lenovo ist kein gewöhnliches Notebook, sondern ein Chromebook.

Windows sucht man hier vergebens. Stattdessen kommt ChromeOS zum Einsatz – ein schlankes System von Google. Klassische Programme wie etwa Photoshop gibt es nicht. ChromeOS setzt auf Web-Apps (Google Drive, Office 365 etc.) und Android-Apps.



Diesen Nachteil macht das Betriebssystem durch andere Vorteile wieder wett: Es ist sicherer als klassische Betriebssysteme, einfacher zu bedienen und oft auch schneller. Ressourcenhungrige Prozessoren von Intel oder AMD sind hier nicht nötig. Im Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 sind ein MediaTek Kompanio 520 sowie 4 GB RAM verbaut. Der interne Speicher beläuft sich auf 64 GB.

Amazon-Käufer loben Akkulaufzeit

Bei Amazon kommt das Chromebook von Lenovo gut an und wird mit durchschnittlich 4,3 von 5 möglichen Sternen bewertet. „Macht, was es soll“, fasst etwa ein Käufer das Gerät kurz und knapp zusammen. Gelobt wird im Allgemeinen vor allem die Akkulaufzeit und die einfache Bedienbarkeit. Manche kritisieren aber die Farbdarstellung des Bildschirms.

Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 14-Zoll-Notebook mit Full-HD-Display und ChromeOS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2025 08:05 Uhr

