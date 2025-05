„Sign of the Times“: Harry Styles’ Ballade wird noch tragischer, wenn ihr die wahre Bedeutung kennt

Harry Styles transportiert in „Sign of the Times“ große Gefühle. Der Musiker nutzt in seiner Ballade eine fiktive Situation, um tiefgründige Themen anzusprechen. Hier erfahrt ihr, welche existenziellen Fragen Styles behandelt und was ihn zu diesem Song inspiriert hat.



Das ist die sinnbildliche Geschichte hinter „Sign of the times“

Harry Styles Song „Sign of the Times“ erzählt kein reales Erlebnis, sondern stellt Styles’ innere Sicht über eine Metapher dar. Text und Musik enthalten eine berührende Botschaft über das Durchleben von Krisen, Angst, Abschied und Hoffnung.

„Sign of the Times“ ist aus der Perspektive einer Mutter geschrieben und komponiert worden. Kurz nach der Geburt ihres Kindes erfährt sie, dass sie selbst nicht überleben wird. Sie hat nur noch wenige Minuten Zeit, um sich von ihrem Neugeborenen zu verabschieden und ihm Mut und Hoffnung für sein Leben mitzugeben. Styles beschrieb seine Auffassung in 2017 im Rolling Stone folgendermaßen:

The song is written from a point of view as if a mother was giving birth to a child and there’s a complication. The mother is told, „The child is fine, but you’re not going to make it.“ The mother has five minutes to tell the child, „Go forth and conquer.“

Der Textstelle „Just stop your crying, it’s a sign of the times“ erhält mit diesem Hintergrundwissen eine noch tiefere Bedeutung: Es geht darum, schwere Zeiten zu überstehen und trotz allem nach vorne zu blicken. Hier könnt ihr selbst einen Blick in das bewegende Musikvideo werfen:

Die universelle Botschaft von „Sign of the times“

Wichtig ist: Die Geschichte des Songs ist fiktiv und steht symbolisch für verschiedene große Herausforderungen, die viele Menschen im Leben meistern müssen. Harry Styles hat in Interviews mehrfach betont, dass es ihm um universelle Themen wie Verlust, Unsicherheit und Hoffnung geht und nicht um ein persönliches Erlebnis.

Die Perspektive der Mutter in „Sign of the Times“ ist ein Sinnbild für den Umgang mit schwierigen Situationen und für das Bedürfnis, trotz aller widrigen Umstände Zuversicht schenken zu wollen.

Gesellschaftliche Themen und musikalischer Erfolg

Neben den persönlichen und existenziellen Fragen will Styles mit „Sign of the Times“ auch gesellschaftliche Themen ansprechen. Ihn bewegen, wie er dem Rolling Stone gegenüber äußerte, vor allem die fundamentalen Rechte wie Gleichberechtigung für alle Menschen.

Harry Styles’ Song wurde 2017 veröffentlicht und erreichte Platz eins der britischen Charts. Wahrscheinlich zählt er zu den wichtigsten Songs seiner Karriere. Auch das Musikvideo, das Styles schwebend über der schottischen Landschaft zeigt, wurde vielfach ausgezeichnet.