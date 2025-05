„More to Lose“: So viel Schmerz steckt in Miley Cyrus' neuem Song

In „More to Lose“ verarbeitet Miley Cyrus tiefe Gefühle. Was der Song über sie verrät – und warum er unter die Haut geht, lest ihr hier.



Ein Song, der niemals perfekt werden sollte

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account hat die Sängerin ein kurzes Reel gepostet, in dem sie zusammenfasst, was ihr bei der Produktion von „More to Lose“ wichtig war. Sie habe nie nach Perfektion für diesen Song gestrebt, so Miley Cyrus. Viel bedeutsamer sei für sie gewesen, dass die Bedeutung und die Emotionalität der Melodie und des Textes im Vordergrund stehen.

Ehrlichkeit statt Perfektion

Das zeigte sich auch bei den Aufnahmen für das Musikvideo, bei denen sie versuchte, jeden Take in nur einem Versuch abzuschließen. Der Song soll eine Geschichte erzählen, die keinesfalls durch langes Überdenken oder dem Streben nach Perfektion unterbrochen werden sollte. Schaut euch direkt das neue Musikvideo an:

Leidenschaft und Alltag

Nicht nur die Wahl der Instrumente und die Melodie zeigen den Schmerz, den Miley Cyrus mit ihrem Song ausdrücken möchte. Auch der Songtext (via Genius) erzählt von einer Liebe, die einst voller Leidenschaft war, nun aber vom Alltag überdeckt wird.

Die Sängerin nutzt ihre starke Stimme, um den Konflikt einer Person zu zeigen, die hin- und hergerissen ist zwischen der Angst, eine geliebte Person zu verlieren und dem Drang, loszulassen. Es geht darum, dass Liebe sich wandelt und jede Beziehung ihre guten und schlechten Zeiten hat.

Die zweite Single des neuen Albums geht unter die Haut

Die zentralen Themen des Songs sind Liebe, Reue und emotionale Verletzlichkeit. Mit dem offenen Ende wird deutlich, dass für den Konflikt keine Lösung gefunden wurde. Die Hörenden werden mit einem Gefühl von emotionaler Leere und Unentschlossenheit zurückgelassen.

„More to Lose“ ist der zweite Song des neuen Albums „Something Beautiful“, der vorab veröffentlicht wurde. Der offizielle Veröffentlichungstermin für das Album ist der 30. Mai 2025.