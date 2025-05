Rückblick: ESC-Hit „The Code“ – welche Geschichte Nemo mit dem Siegersong 2024 erzählt

Der 69. Eurovision Song Contest in Basel steht in den Startlöchern. Wir schauen zurück und nehmen Nemos Siegersong unter die Lupe.

Nemo beim Eurovision Song Contest 2024

Nemo präsentierte den Song „The Code“ am 9. Mai 2024 beim zweiten Halbfinale in der Malmö Arena. Nach der Zuschauerabstimmung lag Nemo mit 132 Punkten auf Platz vier und war damit für das Finale am 11. Mai 2024 qualifiziert.

Nemo musste Geduld mitbringen, denn der Song landete auf Startplatz 21. Was dann geschah, war keine große Überraschung. Nemo entschied mit 591 Punkten den Wettbewerb für sich. Damit hatte die Schweiz nach Lys Assia (1956) und Celine Dion (1988) einen dritten Treffer gelandet.

„The Code“ – Power und Botschaft

„The Code“ ist ein Ohrwurm, für den Nemo in Malmö eine kraftvolle Performance an den Tag gelegt hat. Doch das ist längst nicht alles, was Artist und Song ausmacht. Nemo hat offen und authentisch die eigene Geschichte auf die Show-Bühne gebracht und damit Menschen berührt und Ketten gesprengt.

Der Titel thematisiert das Outing Nemos als non-binäre Person. Es werden klare Botschaften über Selbstliebe und Akzeptanz gesendet. Wie viel Veränderung die Reise zu sich selbst mit sich brachte, verdeutlichte Nemo auch mit seiner Bühnenshow. Der Song wurde auf einer überdimensionalen Drehscheibe präsentiert.

Was macht „The Code“ so besonders?

Nemos Song ist anders, dies ist optisch wie musikalisch klar zu erkennen. Die Melodie ist ein Querschnitt aus Pop, Rap, Oper und Drum & Bass. Bereits damit wird deutlich, dass hier kein Song von der Stange präsentiert wird, sondern der Zuhörer auf eine Reise hin zu Selbstfindung und persönlicher Freiheit eingeladen ist.

Nemos Transformation als non-binäre Person wird in „The Code“ thematisiert. Die geschlechtliche Identität ist nicht in männlich und weiblich zu suchen. Das Geschlecht wird zum Spektrum, abgespalten von zwei festen Kategorien. Im Song heißt es, passend dazu: „Irgendwo zwischen 0en und 1en habe ich mein Königreich gefunden.“

Die Botschaft „I broke the code“ umschreibt Nemos Coming-out im Herbst 2023. Für Nemo war das eine Reise, die ein Leben lang andauerte. Um den Code zu brechen, war es nötig, durch die Hölle zu gehen. Am Ende winkten die ESC-Krone sowie Anteilnahme und Respekt eines Millionen-Publikums.

