Lorde ist zurück – und leidet im neuen Song „What Was That“ unter Trennungsschmerzen

Kürzlich sorgte Weltstar Lorde mit einer neuen Hit-Single für jede Menge Wirbel in der Musikszene. Viele Fans vermuten, der Song könnte von einer vergangenen Beziehung handeln, doch es gibt auch eine andere Theorie.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein besonderes Comeback

Lorde – bei diesem Namen denken die meisten vermutlich erstmal an den Ohrwurm „Royals“, der mittlerweile über zehn Jahre alt ist. Damals schaffte es der Song sich wochenlang auf Platz 1 der Single-Charts zu halten – der explosive Karrierestart der damals 17-Jährigen Neuseeländerin. Es folgten weltweite Konzerte, erfolgreiche Alben und Auszeichnungen.

Anzeige

Seit ihrem letzten Album in 2021 war es jedoch ruhiger um die Sängerin und Songwriterin geworden. Erst 2024 lenkte sie wieder Aufmerksamkeit auf sich, als sie für den Song „Girl, So Confusing“ mit Charlie xcx kollaborierte.

Kürzlich sorgte Lorde, mit einer neuen Single für ordentlich Furore. Nicht nur bringt der Song „What Was That“ die Gerüchteküche über ihr Privatleben ins brodeln, für das Musikvideo sorgte sie nebenbei noch für jede Menge Chaos im Washington Square Park. Doch was steckt hinter dem Song mit den verheißungsvollen Lyrics? Werft hier am besten selbst einen Blick aufs Musikvideo:

Geht es in „What Was That“ um Trennungsschmerz?

Fans verweisen auf bestimmte Textzeilen des Songs, in denen Lorde möglicherweise eine verflossene Liebe betrauert. Der Song handelt von der Anfangszeit ihrer steilen Karriere, zu der die damals 17-jährige Sängerin, die mit bürgerlichen Namen Ella Marija Lani Yelich-O’Connor heißt, noch sorgenlos und leicht durchs Leben ging.

Anzeige

Verweisen Zeilen wie „Yeah, I’m missin' you“ und „And all the things we used to do“ vielleicht auf einen Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin? Auch die Line „We kissed for hours straight, well, baby, what was that?“ scheint ein Hinweis zu sein, dass es sich hier um einen Breakup-Song handelt. Hört man jedoch auch bei den nächsten Strophen genauer hin, bahnt sich eine andere Vermutung an.

Anzeige

Lordes Beziehung zur Musikindustrie

Wahrscheinlich geht es ich hier nicht direkt um die Beziehung zu einem Menschen, sondern um Lordes kompliziertes Verhältnis zu ihrer eigenen Karriere. „Indio“ lässt sich als Referenz zum Musikfestival Coachella lesen, das jährlich in Indio, Kalifornien stattfindet. Berücksichtigt man den Fakt, dass das Musiktalent bei ihrem großen Durchbruch noch ein Teenager war, rückt das die nächsten Textzeilen ebenfalls in ein ganz anderes Licht.

Indio haze, we’re in a sandstorm and it knocks me out / I didn’t know then that you’d never be enough, oh / Since l was seventeen, I gave you everything / Now, we wake from a dream, well, baby, what was that? Zeilen aus Lordes Song „What Was That“

Anzeige

Es wirkt, als würde Lorde zu ihrer eigenen Laufbahn als Künstlerin sprechen, für die sie schon in so jungen Jahren viel leistete. Allerdings schien sie schon damals zu wissen, dass der Ruhm nie genug für sie sein würde, sie nicht erfüllen könne. Jetzt, im Alter von 28 Jahren, scheint Lorde aus einem surrealen Traum aufzuwachen und sich zu fragen: Was war das?

Der öffentliche Stunt für das Musikvideo

In ihrer Instagram-Story ließ Lorde ihre Fans wissen, dass sie ihr gegen Abend persönlich begegnen könnten. Dazu müssten sie nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein – dem Park, der auf dem Foto in der Story abgebildet war.

Schnell bekamen ihre Anhänger heraus, dass es sich nur um den Washington Square Park in New York City handeln konnte. Eine Menschenmenge hatte sich pünktlich versammelt und wurde nicht enttäuscht: Der Weltstar tauchte tatsächlich auf.

Anzeige

Jedoch war die Freude zuerst nur von kurzer Dauer, da die Polizei Lorde aufforderte, das nicht bei der Stadt angemeldete Event ausfallen zu lassen. Die Musikerin zeigte sich verständnisvoll und teilte ihren Fans über Instagram mit, dass das Konzert so nicht stattfinden könne.

Einige Menschen verließen den Park, andere ließen sich nicht beirren und sangen zusammen ihre liebsten Hits der Künstlerin – bis sie später in der Nacht doch nochmal auftauchte und „What Was That“ für ihre treusten Fans zum Besten gab. Clips von diesen magischen Momenten schafften es schließlich sogar in das Musikvideo.