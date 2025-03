Marvel-Kracher: Daredevil ist endlich zurück auf Disney+ und ich liebe es

Der Teufel von Hell's Kitchen ist nach 7 Jahren endlich zurück. Ab sofort können Marvel-Fans sich die ersten zwei Folgen von Daredevil: Born Again auf Disney+ ansehen. Und so viel lässt sich bereits sagen: Das Comeback haut schon mit der ersten Episode brutal rein.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Daredevil: Born Again ist ein Traum für Marvel-Fans

Lange mussten Marvel-Fans wie ich auf diese Fortsetzung warten und jetzt ist es endlich so weit: Der blinde Rächer Daredevil feiert sein Streaming-Comeback auf Disney+. Seit dem 5. März stehen die ersten zwei Folgen von Daredevil: Born Again auf der Plattform zur Verfügung:

Wobei, strenggenommen ist der Teufel von Hell's Kitchen bereits in zwei anderen MCU-Serien zu sehen gewesen: She-Hulk und Echo. Und wer die ersten drei Staffeln von Marvel's Daredevil damals auf Netflix verpasst hat, der wird ebenfalls nur Bahnhof verstehen. Denn Daredevil: Born Again ist vielmehr eine vierte Staffel als ein Neustart. Es gibt keinen Rückblick oder große Erklärungen.

Stattdessen lässt es schon die erste Folge der neuen Serie so richtig krachen. Damit wollen die Macher wohl direkt unterstreichen, dass sich an der Härte und der Gewalt trotz neuer Führung durch Disney nichts geändert hat. Insofern sollten Fans der Vorlage auch unbedingt die sozialen Medien meiden oder entsprechende Begriffe ausblenden lassen, denn die ersten heftigen Spoiler machen bereits die Runde.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Daredevil: Born Again ansehen:

Marvel Television's Daredevil: Born Again | Official Trailer | Disney+

Daredevil: Born Again begeistert Presse und Publikum

Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber selten habe ich einem Serien-Start so entgegengefiebert wie bei Daredevil: Born Again und es tut einfach verdammt gut, Matt Murdock und sein Alter Ego wieder im Rampenlicht zu sehen. Die neuen Folgen setzen da an, wo Netflix im Prinzip 2018 aufgehört hat und genau das wollten Fans wie ich sehen. Daredevil: Born Again ist hart, düster und schon jetzt mein wöchentliches Serien-Highlight.

Da kann ich auch getrost darüber hinwegsehen, dass jetzt mehr Effekte aus dem Computer stammen und dass man das auch oft an den künstlichen Hintergründen merkt. Das ist aber in meinen Augen alles halb so wild, denn viel wichtiger ist die Atmosphäre und das Feeling. Und hier macht Daredevil: Born Again keine halben Sachen.

Und das sehe nicht nur ich so. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes sind aktuell 84 Prozent aller Presse-Stimmen positiv. Damit schneidet Born Again zwar etwas schwächer ab als die vorherigen Staffeln, aber ein Blick auf den User-Score verrät: Das Publikum ist trotzdem begeistert. Hier sind 95 Prozent mit der Serie zufrieden. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie der Wert sich in den kommenden Wochen verändert. Immerhin endet Born Again erst am 15. April.

Ein anderer Marvel-Held hat dagegen das Nachsehen:

