YouTube wagt großen Neuanfang: Netflix und Prime Video als Vorbild

YouTube plant ein umfassendes Redesign seiner TV-App: Statt nur YouTube-Videos anzuzeigen, will die Plattform bezahlte Inhalte von Drittanbietern viel prominenter einbinden. Eine weitere Änderung hat man sich von Netflix abgeschaut.

YouTube: Neue TV-App setzt auf Bezahlinhalte

Berichten zufolge will YouTube in den kommenden Monaten ein überarbeitetes Design für seine TV-App einführen. Der Startbildschirm soll dann nicht mehr nur klassische YouTube-Videos zeigen, sondern auch Filme und Serien von Drittanbietern direkt integrieren.

Ähnlich wie bei Prime Video könnten Nutzer dann Inhalte von anderen Streaming-Diensten wie Paramount+ einfacher entdecken und direkt über YouTube abonnieren.

Bislang mussten Nutzer die „Primetime Channels“ manuell im Bereich „Filme & Serien“ der YouTube-App suchen. Diese Funktion wurde 2022 eingeführt und ermöglicht das Abonnieren von Streamingdiensten über YouTube. In letzter Zeit sind jedoch kaum neue Dienste hinzugekommen.

Mit dem neuen Design sollen die „Primetime Channels“ nahtlos mit normalen YouTube-Videos verschmelzen, wie Kurt Wilms von YouTube bereits erklärt hat: „Die Idee ist, dass es für den Nutzer keine Rolle spielt, ob ein Inhalt von einem YouTube-Creator oder einem Drittanbieter kommt“ (Quelle: The Verge). Nutzer könnten also eine Serie oder einen Film genauso einfach finden wie ein normales YouTube-Video.

YouTube TV: Neue Trailer- und Staffelfunktion

Neben der stärkeren Einbindung externer Inhalte arbeitet YouTube auch an weiteren Neuerungen für seine TV-App. So sollen künftig Trailer automatisch abgespielt werden, ähnlich wie es Netflix seit Jahren macht. Außerdem erhalten Creator die Möglichkeit, ihre Inhalte in Staffeln zu organisieren – ein Feature, das bisher nur bei TV- und Streaming-Serien üblich ist.

