EA will den Release von Battlefield 6 nicht versauen und macht klare Ansage

Battlefield 6 soll der angeschlagenen Marke wieder zu alter Stärke verhelfen. Dafür will Publisher EA sogar Release-Verschiebungen in Kauf nehmen – Hauptsache, der Shooter kommt diesmal fertig auf den Markt.

Battlefield 6 will diesmal alles besser machen

EA arbeitet mit Hochdruck am neuen Battlefield. In einem neuen Video wurde der kommende Shooter bereits vorgestellt – inklusiver einiger Gameplay-Szenen aus der Pre-Alpha. Dieser Vorgeschmack kam bei Serien-Veteranen bereits gut an, trotzdem bleibt eine gewisse Skepsis bestehen. Immerhin war Battlefield 2042, der direkt Vorgänger, eine Katastrophe. Das Spiel kam zu früh und in vielerlei Hinsicht unfertig auf den Markt.

Das soll sich mit Battlefield 6 nicht wiederholen. Dazu steht auch EA CEO Andrew Wilson, der in einem Earnings Call eine klare Ansage macht:

Wir haben ein Zeitfenster für die Veröffentlichung im Fiskaljahr 2026 (April 2025 bis März 2026), das das Team anpeilt. Wir glauben, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt großartig und fertig sein wird. Aber wenn wir uns diesem Zeitrahmen nähern und glauben, dass dies kein großartiges Zeitfenster für uns sein wird, dann würden wir uns ein alternatives Zeitfenster ansehen, das uns die nötige Zeit, Energie und die Möglichkeit der Spielerakquise geben würde, damit dieses Battlefield so wird, wie es sein soll. (Quelle: via TweakTown

Oder einfacher formuliert: EA will diesmal alles daran setzen, dass das neue Battlefield in einem Top-Zustand auf den Markt kommt. Dafür muss sogar eine andere beliebte Marke pausieren. Notfalls nimmt der Konzern aber auch kurzfristige Verschiebungen in Kauf.

Wann erscheint Battlefield 6?

Dem aktuellen Zeitplan nach wird Battlefield 6 bis spätestens April 2026 erscheinen. Eine große Vorstellung müsste demnach im Herbst dieses Jahres erfolgen. Ob es dabei bleibt, wird sich zeigen müssen.

