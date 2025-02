Sniper Elite Resistance: Beste Waffen für Kampagne und Multiplayer

Um Gegner in Sniper Elite: Resistance effizient zu eliminieren, solltet ihr im Taktik-Shooter natürlich die besten Waffen benutzen. Im Folgenden erfahrt ihr, welche von ihnen ihr verwenden solltet und welche Aufsätze sie noch stärker machen.

Wir listen euch pro Waffen-Kategorie die jeweils besten Waffen auf. Ihr könnt euer Arsenal vor dem Missionsstart mit unterschiedlichen Aufsätzen bestücken. Das Ziel sollte es sein, eure Waffen so präzise und tödlich, aber auch so leise wie möglich auszustatten.



Wir führen nur Gewehre auf, die ihr am Start der Mission ausrüsten könnt. Gewehre, die ihr im Verlauf eines Kapitels finden könnt oder die von Feinden fallen gelassen werden, kommen in der Auflistung nicht vor.

Zudem solltet ihr unbedingt die Werkbänke finden, die sich innerhalb der Missionen befinden. Sobald ihr mit ihnen interagiert, erhaltet ihr zusätzliche XP und neue Aufsätze. An den Werkbänken könnt ihr außerdem die Aufsätze während einer laufenden Mission verändern.



Um alle Waffen und neue Aufsätze freizuschalten, müsst ihr Missionen abschließen, Nebenaufgaben absolvieren und Waffen-Herausforderungen meistern. Diese sind ebenfalls für alle Trophäen und Erfolge wichtig. Ihr findet die Waffen-Challenges unter im Wehrpass -> Medaillen -> Waffen und Gegenstände.

Tipp: Probiert verschiedene Aufsätze aus! Achtet darauf, dass die von euch ausgewählten Aufsätze so wenig negative Effekte wie möglich haben und zudem am besten zu eurem persönlichen Spielstil passen.

Die besten Gewehre in Sniper Elite: Resistance

Die drei besten Gewehre sind Lee No.4, M1 Garand und Mosin-Nagant M91/M30.



Trotz der durchaus hohen Feuerrate hat das Lee No.4 weiterhin eine gute effektive Reichweite. Der größte Nachteil ist die langsame Nachladezeit. Das M1 Garand kann zwar noch schneller schießen, hat aber eine geringere Reichweite. Dafür ist die Rückstoßkontrolle besser und die Nachladezeit schneller. Das Mosin-Nagant M91/M30 glänzt durch den geringen Geschossabfall und die hohe Feuerkraft. Dafür hat es aber eine geringe Feuerrate.



Ihr könnt die drei Waffen beispielsweise mit folgenden Aufsätzen spielen:

Visier: NO. 32 MK2 oder WIN.-&-CO. B4

NO. 32 MK2 oder WIN.-&-CO. B4 Lauf: Leicht und gebläut

Leicht und gebläut Mündung: USGI-Dämpfer, MK-II-Schalldämpfer oder Maxin-1910-Schalldämpfer

USGI-Dämpfer, MK-II-Schalldämpfer oder Maxin-1910-Schalldämpfer Magazin: Leichtes 5-Schuss-Magazin oder oder Magazin für Munition mit verringerter Ladung

Leichtes 5-Schuss-Magazin oder oder Magazin für Munition mit verringerter Ladung Schaft: Patronenbefestigung oder Holz-Auflage

Patronenbefestigung oder Holz-Auflage Vorderer Griff: Dickes Griffband oder Dünnes Griffband

Dickes Griffband oder Dünnes Griffband Verschluss : Kurzhub-Abzug oder Leichter Verschluss

: Kurzhub-Abzug oder Leichter Verschluss Konstruktion: Leichte Ulme oder Laminierte Buche

So könnte euer Lee No.4 ausgestattet sein. (© Screenshot: GIGA)

Die besten Sekundärwaffen in Sniper Elite: Resistance

Die beste Sekundärwaffe ist zweifellos Erma.36, da sie unglaublich vielseitig ist. Zudem hat es eine geringe Hörreichweite. Allerdings ist sie etwas schwieriger zu kontrollieren, da ihr Rückstoß stärker ausfällt. Weitere Optionen wären die Mas-38 und die Stengun MK2. Die Mas-38 besitzt eine gute Kontrolle, allerdings ist die effektive Reichweite gering. Die Stengun MK2 ist quasi eine Kopie der Mas-38, allerdings hat sie eine höhere Hörreichweite.



Aus den folgenden Aufsätzen könnt ihr euer bestes Setup kreieren:

Lauf: Hochwertige Wärmeableitung oder Überdrucklauf

Hochwertige Wärmeableitung oder Überdrucklauf Mündung: Cuts-Schalldämpfer oder MK-II-Schalldämpfer

Cuts-Schalldämpfer oder MK-II-Schalldämpfer Magazin: Erweitertes Magazin oder Magazin für Munition mit verringerter Ladung

Erweitertes Magazin oder Magazin für Munition mit verringerter Ladung Schaft: Leichtgewicht X2 oder Kein(e)

Leichtgewicht X2 oder Kein(e) Hinterer Griff: Schnellladegriff, Leder-Ladegriff oder Khakifarbenes Griffband

Schnellladegriff, Leder-Ladegriff oder Khakifarbenes Griffband Verschluss: Präzisionsgefertigt, Standard oder Leichter Verschluss

Euer Mas-38 sollte so ausgestattet sein. (© Screenshot: GIGA)

Die besten Pistolen in Sniper Elite: Resistance

Die beiden besten Pistolen sind Modell 1935A und Hi-Power 9MM. Die Modell 1935A glänzt mit einer guten Reichweite und einer geringen Lautstärke. Es ist die Pistole, die am wenigsten Lärm verursacht. Allerdings ist die Rückstoßkontrolle etwas schwieriger zu handhaben. Die Hi-Power 9MM ist der beste Allrounder unter den Pistolen.



Aus den folgenden Aufsätzen könnt ihr euer ideales Loadout bauen:

Visier: Visiersicht

Lauf: OSS (Gezogen) oder Überdrucklauf

Mündung: Foxley-Schalldämpfer MK2 oder Maxin-30-Schalldämpfer

Magazin: Standard oder Magazin für Munition mit verringerter Ladung

Schaft: Fester Rahmen oder Leichtgewicht-712S

Hinterer Griff: Schnellladegriff, Standard oder Khakifarbenes Griffband

Verschluss: Verstärkt (Überdruck), Präzisionsgefertigt oder Standard

So könnt ihr eure Modell 1935A ausstatten. (© Screenshot: GIGA)

