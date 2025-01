Sniper Elite Resistance: Alle privaten Briefe finden

Private Briefe könnt ihr in fast jeder Mission von Sniper Elite: Resistance finden. Sie gehören zu den Sammelobjekten und nachdem ihr sie alle gefunden habt, schaltet ihr das Achievement „Brieffreund“ frei. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte.

Fundorte aller privaten Briefe in Sniper Elite: Resistance

Insgesamt gibt es in Sniper Elite: Resistance 35 private Briefe, genauso viele wie Geheimdokumente. In den Missionen 2 bis 8 gibt es jeweils fünf von ihnen. Um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten, müsst ihr alle von ihnen finden und einsammeln.



Wählt in den Optionen den Wehrpass aus und wechselt zum Reiter Sammelobjekte. Dort könnt ihr nachschauen, welche euch noch fehlen beziehungsweise welche ihr bereits gefunden habt. Für jeden gefundenen privaten Brief erhaltet ihr Erfahrungspunkte.



Zu jedem Kapitel findet ihr ein Video mit allen Fundorten. Zudem listen wir euch auf, wie die Briefe heißen, damit ihr nachvollziehen könnt, welche euch noch fehlen.

Private Briefe in „Toter Briefkasten“

Folgende private Briefe findet ihr in „Toter Briefkasten“:

Dein Neffe ist besorgt

Du fehlst mir so

Ein welkender Baum

Eine verlorene Seele bangt

Umgeben von Idioten

Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte im Detail:

Sniper Elite Resistance: Alle privaten Briefe in „Toter Briefkasten"

auf YouTube

Private Briefe in „Sonderzugsabotage“

In „Sonderzugsabotage“ heißen die privaten Briefe wie folgt:

Die Narben des Krieges

Ihren Geburtstag verpasst

Lothringerkreuz

Pass auf dich auf, meine Liebste

Wir sind überall

Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

Sniper Elite Resistance: Alle privaten Briefe in „Sonderzugsabotage"

auf YouTube

Private Briefe in „Kollisionskurs“

Folgende private Briefe gibt es in „Kollisionskurs“:

Du wirst mir fehlen

Ein Geschenk und ein Spiel

Es tut mir so leid

So langweilig

Was für eine Entdeckung

Das folgende Video zeigt euch, wo ihr sie alle findet:

Sniper Elite Resistance: Alle privaten Briefe in „Kollisionskurs"

auf YouTube

Private Briefe in „Kessel des Teufels“

In „Kessel des Teufels“ findet ihr folgende Briefe:

Alles liegt in Trümmern

Du fehlst mir so sehr

Eine kindische Feier

Sei ein Mann, kein Junge

Standort aufgeflogen

Das folgende Video zeigt euch, wo ihr sie alle findet:

Sniper Elite Resistance: Alle privaten Briefe in „Kessel des Teufels"

auf YouTube

Private Briefe in „Angriff auf Fort Rouge“

In „Angriff auf Fort Rouge“ heißen die Briefe wie folgt:

Eine Bande von Idioten

Ich bin es leid

Irgendwas ist seltsam

Machen Sie einfach nur Ihre Arbeit

Wundervolle Aussicht

Im folgenden Video zeigen wir euch, wo ihr sie alle findet:

Sniper Elite Resistance: Alle privaten Briefe in „Angriff auf Fort Rouge"

auf YouTube

Private Briefe in „In Grund und Boden“

In „In Grund und Boden“ könnt ihr folgende Briefe finden:

Alles bestens

Ich fühle mich unwohl

Keine Sorge, Mutter

Was wollen Sie

Zu lügen ist unnötig

Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

Sniper Elite Resistance: Alle privaten Briefe in „In Grund und Boden"

auf YouTube

Private Briefe in „Endstation“

Die letzten 5 Briefe heißen in „Endstation“ wie folgt:

Der Sieg steht kurz bevor

Ich bin bald zu Hause

Ich glaube, das war es

Nach dem Lesen verbrennen

Was wir erreicht haben

Die letzten privaten Briefe findet ihr an folgenden Orten:

Sniper Elite Resistance: Alle privaten Briefe in „Endstation"

auf YouTube

