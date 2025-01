Sniper Elite Resistance: Alle Trophäen & Erfolge - Leitfaden für 100%

Auch in Sniper Elite: Resistance habt ihr die Möglichkeit, Trophäen und Erfolge freizuschalten. Hier verraten wir euch, wie ihr im Shooter alle Achievements bekommt und somit die 100 % erreicht.

Hinweis: Die PS5-Version hat zusätzliche DLC-Trophäen. Sie sind für die Platin-Trophäe nicht relevant, deswegen listen wir sie nicht auf.

Insgesamt könnt ihr in Sniper Elite: Resistance 54 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 7x Silber, 44x Bronze) und 53 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Spielzeit für 100 %: Circa 30 Stunden.

Circa 30 Stunden. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Authentisch.

Authentisch. Benötigte Spieldurchläufe: Theoretisch 1, wobei 2 Spieldurchgänge empfehlenswert sind. Den ersten Durchlauf auf "Zivilist", damit ihr euch mit den Maps/Missionen vertraut macht, die benötigten Sammelobjekte findet und die missionsbezogenen Erfolge freischaltet. Den zweiten Durchgang dann auf "Authentisch".

Theoretisch 1, wobei 2 Spieldurchgänge empfehlenswert sind. Den ersten Durchlauf auf "Zivilist", damit ihr euch mit den Maps/Missionen vertraut macht, die benötigten Sammelobjekte findet und die missionsbezogenen Erfolge freischaltet. Den zweiten Durchgang dann auf "Authentisch". Verbuggte Trophäen: 1 - "Pistolenperfektionist", sie kann sich früher freischalten, obwohl die Anforderungen nicht erfüllt sind.

1 - "Pistolenperfektionist", sie kann sich früher freischalten, obwohl die Anforderungen nicht erfüllt sind. Verpassbare Erfolge: 0, ihr könnt Trophäen via der Missionsauswahl nachholen.

0, ihr könnt Trophäen via der Missionsauswahl nachholen. Online Achievements: 4 - "Elitescharfschütze", "Feindliche Übernahme", "Stellung halten", "Waffenbrüder"

Leitfaden für die 100 %

Schritt 1: Spielt die Story auf dem Schwierigkeitsgrad "Zivilist", um alle Sammelobjekte zu holen und alle optionalen Ziele zu beenden. Wichtig: Lasst den Achsenmächte-Modus aktiv, damit ihr von einem freundlichen Spieler angegriffen werden könnt. Außerdem solltet ihr die missionsbezogene Trophäen abschließen. In folgenden Kapiteln gibt es spezifische Erfolge:

Spielt die Story auf dem Schwierigkeitsgrad "Zivilist", um alle Sammelobjekte zu holen und alle optionalen Ziele zu beenden. Lasst den Achsenmächte-Modus aktiv, damit ihr von einem freundlichen Spieler angegriffen werden könnt. Außerdem solltet ihr die missionsbezogene Trophäen abschließen. In Mission 2 - Toter Briefkasten: "Ex post facto" Mission 4 - Kollisionskurs: "Leckgeschlagen" und "Verirrter Gartenzwerg" Mission 5 - Kessel des Teufels: "Verkehrskontrolle" Mission 8 - Endstation: "Na, schönen Dank auch aber!" Mission 9 - Alles oder Nichts: "Strippenzieher"

Schritt 2: Absolviert alle Meisterschaftsmedaillen.

Absolviert alle Meisterschaftsmedaillen. Schritt 3: Beendet die Kampagne auf "Authentisch".

Beendet die Kampagne auf "Authentisch". Schritt 4: Absolviert die Multiplayer-Achievements und Überlebensmodus-Trophäe.

Absolviert die Multiplayer-Achievements und Überlebensmodus-Trophäe. Schritt 5: Schließt alle Propagandaherausforderungen mit 3 Sternen ab.

Elitescharfschütze

Freischaltbedingung: Erhalte alle Trophäen.

Erhalte alle Trophäen. Trophäe: Platin

Platin Gamerscore: -

Dammbrecher

Freischaltbedingung: Sabotiere den Damm und zerstöre die Flaks.

Sabotiere den Damm und zerstöre die Flaks. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Wilkommen bei der Résistance

Freischaltbedingung: Finde den Maulwurf und decke den Superwaffenplan auf.

Finde den Maulwurf und decke den Superwaffenplan auf. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Zugunglück

Freischaltbedingung: Greife das Hotel Terminus an und sabotiere die Sonderzüge.

Greife das Hotel Terminus an und sabotiere die Sonderzüge. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Bombenentschärfer

Freischaltbedingung: Sorge dafür, dass die Geheimnisse der Alliierten geheim bleiben, und bestätige Anlage Ds Standort.

Sorge dafür, dass die Geheimnisse der Alliierten geheim bleiben, und bestätige Anlage Ds Standort. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Arbeitskampf

Freischaltbedingung: Zerstöre die unterirdische Chemiewaffenfabrik und beende die Kleine-Blume-Herstellung.

Zerstöre die unterirdische Chemiewaffenfabrik und beende die Kleine-Blume-Herstellung. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Bombardement

Freischaltbedingung: Dringe in Fort Rouge ein und entkomme, bevor der Bomber der Alliierten es dem Erdboden gleichmacht.

Dringe in Fort Rouge ein und entkomme, bevor der Bomber der Alliierten es dem Erdboden gleichmacht. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Trauben des Zorns

Freischaltbedingung: Dringe in die V1-Raketenabschussanlage ein und zerstöre den Zugwerfer.

Dringe in die V1-Raketenabschussanlage ein und zerstöre den Zugwerfer. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Was immer nötig ist

Freischaltbedingung: Sorge dafür, dass die Zugwerfer nicht abfahren und die D-Day-Landungen zunichtemachen.

Sorge dafür, dass die Zugwerfer nicht abfahren und die D-Day-Landungen zunichtemachen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Rangaufstieg

Freischaltbedingung: Erreiche Rang 40.

Erreiche Rang 40. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Hierfür müsst ihr entweder euren Multiplayer- oder Kampagnen-Rang auf Stufe 40 bringen. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, geschieht es automatisch.

Vive la Résistance

Freischaltbedingung: Schließe die Kampagne ab.

Schließe die Kampagne ab. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 90 G

Erhaltet ihr automatisch am Ende der Kampagne.

Créme de la Créme

Freischaltbedingung: Schließe die gesamte Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad Authentisch ab.

Schließe die gesamte Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad Authentisch ab. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 90 G

Hierfür müsst ihr alle Missionen auf dem Schwierigkeitsgrad "Authentisch" abschließen.

Alles komplett

Freischaltbedingung: Schließe 11 optionale Ziele ab.

Schließe 11 optionale Ziele ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Optionale Ziele sind Nebenmissionen, die ihr innerhalb der Hauptmissionen abschließen könnt. Sie werden auf eurer Karte blau oder rot angezeigt. Manche sind vom Start der Mission ersichtlich, andere werden erst markiert, sobald ihr nah genug dran steht beziehungsweise das benötigte Sammelobjekt findet. Da ihr im Durchlauf alle Collectibles sammeln solltet, werden euch alle optionalen Ziele automatisch angezeigt.

Feindliche Übernahme

Freischaltbedingung: Gewinne eine Invasion der Achsenmächte als Angreifer.

Gewinne eine Invasion der Achsenmächte als Angreifer. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Startet eine Invasion im Modus "Invasion der Achsenmächte" und besiegt dort einen gegnerischen Spieler. Falls ein Freund von euch ebenfalls SE Resistance spielen sollte, könnt ihr die Trophäe leicht per Invite absolvieren.

Stellung halten

Freischaltbedingung: Wehre einen eindringenden Jäger ab.

Wehre einen eindringenden Jäger ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 10 G

Achtet darauf, dass ihr bei euren Missionen stets "Invasion der Achsenmächte" aktiviert habt, damit feindliche Spieler eure Kampagne infiltrieren können. Besiegt den Eindringling, um das Achievement zu erhalten. Falls ein Freund von euch SE Resistance spielen sollte, könnt ihr den Erfolg leicht per Invite absolvieren.

Waffenbrüder

Freischaltbedingung: Spiele ein teambasiertes PvP-Spiel.

Spiele ein teambasiertes PvP-Spiel. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr ein Match im Mehrspielermodus absolvieren.

Nur ein Kratzer

Freischaltbedingung: Schließe eine Mission (mit Ausnahme von 1 und 9) auf beliebigem Schwierigkeitsgrad ohne Heilung ab.

Schließe eine Mission (mit Ausnahme von 1 und 9) auf beliebigem Schwierigkeitsgrad ohne Heilung ab. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Hierfür dürft ihr euch von Anfang bis Ende einer Mission nicht heilen. Ihr dürft weder Bandage noch Med-Kits verwenden. Ihr dürft jedoch Schaden erhalten. Am besten absolviert ihr den Erfolg auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und spielt die zweite oder dritte Hauptmission. Ihr müsst nur die Hauptziele abschließen und danach die Map verlassen. Danach schaltet sich das Achievement frei, insofern ihr euch nicht geheilt habt.

Komplettist

Freischaltbedingung: Triff jedes Organ mindestens einmal mit einem Gewehr.

Triff jedes Organ mindestens einmal mit einem Gewehr. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Folgende 8 Organe müsst ihr treffen:

Kopf

Herz

Lunge

Darm/Eingeweide

Leber

Bauch

Niere

Hoden

Auch die Kills zählen zur Trophäe, die keine X-Ray-Cam auslösen. Alle Abschüsse, die ihr mit Gewehren, Sekundärwaffen und Pistolen macht, zählen zum Achievement. Eigentlich sollte sich der Erfolg automatisch beim Durchspielen freischalten.

Taktiker

Freischaltbedingung: Führe einen Panzerschuss aus und zerstöre ein weiteres feindliches Fahrzeug.

Führe einen Panzerschuss aus und zerstöre ein weiteres feindliches Fahrzeug. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Am besten absolviert ihr die Trophäe in der Mission 6 "Angriff auf Fort Rouge". Hierfür müsst ihr euch in die Nähe eines Fahrzeugs stellen und den feindlichen Panzer, der auf Patrouille ist, anlocken. Das Ziel ist es, dass der gegnerische Panzer einen Schuss abfeuert und damit ein Fahrzeug trifft. Auf der westlichen Seite der Map wäre ein möglicher Ort dafür. Aber auch im Osten stehen feindliche Fahrzeugen. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Sniper Elite Resistance: Taktiker freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Pistolenperfektionist

Freischaltbedingung: Erhalte sechs auf Pistolen bezogene Meisterschaftsmedaillen.

Erhalte sechs auf Pistolen bezogene Meisterschaftsmedaillen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Siehe "Waffenmeister".

Sekundärwaffensuperiorität

Freischaltbedingung: Erhalte acht auf Sekundärwaffen bezogene Meisterschaftsmedaillen.

Erhalte acht auf Sekundärwaffen bezogene Meisterschaftsmedaillen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Siehe "Waffenmeister".

Gott der Gewehre

Freischaltbedingung: Erhalte sieben auf Gewehre bezogene Meisterschaftsmedaillen.

Erhalte sieben auf Gewehre bezogene Meisterschaftsmedaillen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Siehe "Waffenmeister".

Waffenmeister

Freischaltbedingung: Meistere jeder Waffe.

Meistere jeder Waffe. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 30 G

Hierfür müsst ihr alle 21 Waffen freischalten und alle Meisterschaftsmedaillen absolvieren (6 Pistolen, 8 Sekundärwaffen und 7 Gewehre). Um die Anforderungen und bereits gemeisterte Medaillen zu sehen, könnt ihr den Wehrpass öffnen -> Medaillen -> Waffen und Gegenstände. In den Kategorien "Pistolenperfektionist", "Sekundärwaffensuperiorität" und "Gott der Gewehre" müsst ihr alle Goldmedaillen freischalten.

Pistolenheld

Freischaltbedingung: Töte 150 Feinde mit einer Pistole.

Töte 150 Feinde mit einer Pistole. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr insgesamt 150 Gegner mit Pistolen erledigen. Wenn ihr die 100 % erreichen möchtet, schaltet sich das Achievement automatisch frei.

Scharmützler

Freischaltbedingung: Töte 300 Feinde mit einer Sekundärwaffe.

Töte 300 Feinde mit einer Sekundärwaffe. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr insgesamt 300 Feinde mit Sekundärwaffen erledigen. Wenn ihr die 100 % erreichen möchtet, schaltet sich der Erfolg automatisch frei.

Scharfschütze

Freischaltbedingung: Töte 350 Feinde mit einem Gewehr.

Töte 350 Feinde mit einem Gewehr. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr insgesamt 350 Feinde mit Gewehren erledigen. Wenn ihr die 100 % erreichen möchtet, schaltet sich die Trophäe automatisch frei.

Aus der Distanz

Freischaltbedingung: Erziele eine Kill-Gesamtdistanz von 100.000 Metern.

Erziele eine Kill-Gesamtdistanz von 100.000 Metern. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müssen eure Kugeln eine Gesamtdistanz von 100.000 Metern zurücklegen. Die Distanz akkumuliert sich über den gesamten Spielverlauf und es zählen alle Waffen. Spielt vor allem auf großer Distanz, wenn ihr den Erfolg etwas früher freischalten wollt. Die Mission 4 "Kollisionskurs" ist ein guter Farming-Spot für das Achievement.

Blutiger Ruhm

Freischaltbedingung: Töte 50 Feinde mit Fallen.

Töte 50 Feinde mit Fallen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr insgesamt 50 Gegner mit TNT oder Tellerminen erledigen.

Den Preis im Blick

Freischaltbedingung: Töte 150 Feinde in Visiersicht mit beliebigen Waffen.

Töte 150 Feinde in Visiersicht mit beliebigen Waffen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Siehe "Im Visier".

Im Visier

Freischaltbedingung: Töte 150 Feinde in Visiersicht mit einem Gewehr.

Töte 150 Feinde in Visiersicht mit einem Gewehr. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr 150 Gegner mit Gewehren töten, die kein Visier mit Zoom ausgestattet haben. Anders gesagt: Die Waffe muss "Iron Sights" aufweisen. Geht ins Waffenmenü und entfernt das Visier mit Zoom und erledigt anschließend 150 Feinde.

In die Luft gegangen

Freischaltbedingung: Töte 20 Soldaten mit Sprengfallen.

Töte 20 Soldaten mit Sprengfallen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Platziert eine Granate an einer Leiche und schärft sie als Sprengfalle. Legt daraufhin die Leiche in einen Bereich, in dem andere Gegner ihn sehen und zu ihm rennen. Daraufhin explodiert die Sprengfalle und erledigt weitere Feinde. Legt die Leiche mit der Sprengfalle ab, erstellt einen manuellen Speicherstand und lasst daraufhin die Sprengfalle explodieren. Sobald das passiert, könnt ihr euren Speicherstand laden und somit die Kills farmen.

Dicke Wummen

Freischaltbedingung: Töte 50 Soldaten mit schweren Waffen.

Töte 50 Soldaten mit schweren Waffen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Folgende Waffen zählen als schwere Waffen:

.55 AT Rifle

.303 MK1

PIAT

Panzerfaust

Drei Fliegen mit einer Klappe

Freischaltbedingung: Töte drei Infanteristen mit einer Granate.

Töte drei Infanteristen mit einer Granate. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Am leichtesten absolviert ihr den Erfolg im Modus "Überleben". Wartet, bis genug Infanteristen (normale Gegner) nah genug aneinander stehen und tötet sie anschließend mit einer Granate.

Tausendsassa

Freischaltbedingung: Erziele mit 20 verschiedenen Waffen je einen Kill.

Erziele mit 20 verschiedenen Waffen je einen Kill. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Trophäe "Waffenmeister" absolviert.

Kronjuwelen

Freischaltbedingung: Erziele mit einem Gewehr aus mindestens 100 Metern Distanz einen Hodentreffer.

Erziele mit einem Gewehr aus mindestens 100 Metern Distanz einen Hodentreffer. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr einen Gegner aus mindestens 100 Metern Distanz im Hoden treffen. Zu Beginn von Mission 4 "Kollisionskurs" könnt ihr das Achievement am leichtesten freischalten.

Fundsache

Freischaltbedingung: Töte 50 feindliche Soldaten mit Fundwaffen.

Töte 50 feindliche Soldaten mit Fundwaffen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Als Fundwaffen zählen Waffen, die entweder von Gegner gefallen lassen werden oder Gewehre, die ihr in der Umgebung finden könnt (sie leuchten Gold). Mit ihnen müsst ihr insgesamt 50 Gegner erledigen.

Le Fantome

Freischaltbedingung: Erziele 250 Phantom-Kills.

Erziele 250 Phantom-Kills. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Phantom-Kills sind Abschüsse, die ihr erreicht, während ihr versteckt seid. Wenn ihr "Waffenmeister" absolviert, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Leise, aber tödlich

Freischaltbedingung: Töte 50 Feinde bei Geräuschmaskierung.

Töte 50 Feinde bei Geräuschmaskierung. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Sobald ihr am oberen Bildschirmrand Audio-Wellen seht, befindet ihr euch in der Nähe von einem Objekt, das eure Schüsse maskiert. Ebenfalls geschieht eine Geräuschmaskierung, wenn beispielsweise Flugzeuge über euch fliegen oder Glockentürme läuten. Tötet im Verlauf der Kampagne 50 Feinde, während eure Schüsse maskiert sind. Ihr könnt euch ebenfalls einen guten Platz aussuchen, an dem eine Geräuschmaskierung stattfindet, einen manuellen Speicherplatz ablegen, Gegner töten und den Speicherstand laden. Wiederholt das Prozedere, bis ihr das Achievement habt.

Messerfreund

Freischaltbedingung: Bezwinge 100 Feinde im Nahkampf (tödlich).

Bezwinge 100 Feinde im Nahkampf (tödlich). Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Geht nah genug an Feinde heran und tötet sie mit Dreieck/Y, um einen Nahkampfkill zu absolvieren. Nahkampfkills zählen auch, wenn ihr entdeckt worden seid. Es müssen keine Stealth-Kills sein.

Grüner Tod

Freischaltbedingung: Töte 50 Soldaten, während du in hohem Gras bist.

Töte 50 Soldaten, während du in hohem Gras bist. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Versteckt euch im hohen Gras und tötet von dort aus 50 Feinde. Die Kills akkumulieren sich über den gesamten Spielverlauf.

Brieffreund

Freischaltbedingung: Sammle 35 private Briefe.

Sammle 35 private Briefe. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Für alle privaten Briefe schreiben wir euch noch einen separaten Guide.

Streng geheim

Freischaltbedingung: Sammle 35 Geheimdokumente.

Sammle 35 Geheimdokumente. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Für alle Geheimdokumente schreiben wir euch noch einen separaten Guide.

Schatzsucher

Freischaltbedingung: Sammle 22 verborgene Gegenstände.

Sammle 22 verborgene Gegenstände. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Für alle versteckten Gegenstände schreiben wir euch noch einen separaten Guide.

Die Flügel ausbreiten

Freischaltbedingung: Zerstöre 21 Steinadler.

Zerstöre 21 Steinadler. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Für alle Steinadler schreiben wir euch noch einen separaten Guide.

Erfinder

Freischaltbedingung: Interagiere mit 22 Werkbänken.

Interagiere mit 22 Werkbänken. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Für alle Werkbänke schreiben wir euch noch einen separaten Guide.

Überlebenskünstler

Freischaltbedingung: Schließe eine komplette Überlebensmission ab.

Schließe eine komplette Überlebensmission ab. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Wählt den Modus "Überleben" und beendet eine komplette Mission. Jede Map hat insgesamt 12 Gegnerwellen, die ihr überstehen müsst. Es reicht aus, wenn ihr eine Karte komplett absolviert. Ihr könnt sie entweder solo oder koop spielen.

Ex post facto

Freischaltbedingung: Birg in "Toter Briefkasten" alle Beweise zu Résistance-Mitgliedern aus der Bibliothek.

Birg in "Toter Briefkasten" alle Beweise zu Résistance-Mitgliedern aus der Bibliothek. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

"Toter Briefkasten" ist die zweite Mission der Kampagne. Die Bibliothek befindet sich im Norden des Gebiets. Wenn ihr in der Bibliothek an einem Beweis vorbeilauft, wird es euch auf der Karte blau angezeigt. Wenn ihr das Gebäude gründlich untersucht, solltet ihr die Beweise automatisch finden. Wenn ihr alle Sammelobjekte einsammelt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Leckgeschlagen

Freischaltbedingung: Sabotiere in "Kollisionskurs" den Pumpenraum des Damms.

Sabotiere in "Kollisionskurs" den Pumpenraum des Damms. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

"Kollisionskurs" ist die vierte Mission. Die Nebenmission ist im Nordosten blau markiert. Dort müsst ihr die Pumpe, die sich im untersten Geschoss befindet, mit einer Sprengladung zerstören.

Verkehrskontrolle

Freischaltbedingung: Vernichte in "Kessel des Teufels" alle Lkw mit Kleine-Blume-Inhaltsstoffen.

Vernichte in "Kessel des Teufels" alle Lkw mit Kleine-Blume-Inhaltsstoffen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

"Kessel des Teufels" ist die fünfte Hauptmission. Die Lkw befinden sich im Osten der Map. Zerstört alle vier und die Trophäe gehört euch. Das folgende Video zeigt euch, wo ihr die Lkw findet:

Sniper Elite Resistance: Verkehrskontrolle freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Verirrter Gartenzwerg

Freischaltbedingung: Finde den Résistance-Gartenzwerg und mach ein Bild.

Finde den Résistance-Gartenzwerg und mach ein Bild. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr in Mission 4 "Kollisionskurs" den Résistance-Gartenzwerg und dann den Fotomodus öffnen, während der Zwerg im Bild ist. Es reicht aus, den Fotomodus zu öffnen, ihr müsst keinen Screenshot machen. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung:

Sniper Elite Resistance: Verirrter Gartenzweg freischalten

Na, schönen Dank auch aber!

Freischaltbedingung: Zerstöre in "Endstation" den Panzer.

Zerstöre in "Endstation" den Panzer. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

"Endstation" ist die achte Hauptmission. Der Panzer, der sich auf dem Gelände bewegt, müsst ihr zerstören. Die Art und Weise spielt keine Rolle. Arbeitet entweder mit Sprengstoff, einem Raketenwerfer oder benutzt panzerbrechende Munition. Wir zeigen euch im folgenden Video, wie es mit der panzerbrechenden Munition funktioniert:

Sniper Elite Resistance: Na, schönen Dank auch aber! Abonniere uns

auf YouTube

Strippenzieher

Freischaltbedingung: Töte Krüger per Kopfschuss.

Töte Krüger per Kopfschuss. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Wichtig: Erstellt zu Beginn der Mission sofort einen manuellen Spielstand. Falls ihr keinen Headshot erzielen solltet, könnt ihr den Speicherstand einfach laden und es erneut probieren. In der letzten Hauptmission "Alles oder Nichts" müsst ihr Otto Krüger mit einem Kopfschuss töten. Rennt nach rechts, dann auf den Balkon und schießt Krüger, der auf einem Motorrad flüchtet, in den Kopf. Auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad müsst ihr keinen Kugelabfall berücksichtigen. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Sniper Elite Resistance: Strippenzieher Abonniere uns

auf YouTube

Propagandist

Freischaltbedingung: Schließe alle Propagandamissionen mit einer Bewertung von drei Sternen ab.

Schließe alle Propagandamissionen mit einer Bewertung von drei Sternen ab. Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Insgesamt gibt es 7 Propagandamissionen. Um sie freizuschalten, müsst ihr zuerst das entsprechende Propagandaplakat innerhalb der Hauptmissionen finden. Nachdem ihr ein Propagandaposter gefunden habt, könnt ihr im Hauptmenü die dazugehörige Mission auswählen. Drückt im Menü auf Spielen -> Propaganda-Herausforderungen -> wählt die gewünschte Mission aus. Schließt alle Propagandamissionen mit einer Drei-Sterne-Wertung ab. Wo ihr alle Propagandaplakate findet, verraten wir euch im verlinkten Guide.

Propagandaapparat

Freischaltbedingung: Schließe alle Propagandamissionen mit einer Bewertung von drei Sternen auf "Authentisch" ab.

Schließe alle Propagandamissionen mit einer Bewertung von drei Sternen auf "Authentisch" ab. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Nachdem ihr alle Propagandaposter gefunden habt, müsst ihr alle Propagandamissionen mit einer drei Sterne Wertung auf dem Schwierigkeitsgrad "Authentisch" abschließen.