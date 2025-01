Sniper Elite Resistance: Alle Geheimdokumente finden

Die Geheimdokumente gehören in Sniper Elite: Resistance zu den Sammelobjekten. Nachdem ihr sie alle gefunden habt, schaltet ihr das Achievement „Streng geheim“ frei. Hier zeigen wir euch alle Fundorte.

Fundorte aller Geheimdokumente in Sniper Elite: Resistance

Insgesamt gibt es in Sniper Elite: Resistance 35 Geheimdokumente. In den Missionen 2 bis 8 gibt es jeweils fünf von ihnen. Um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten, müsst ihr alle von ihnen finden und einsammeln.



Wählt im Menü den Wehrpass aus und wechselt zum Reiter Sammelobjekte. Dort könnt ihr nachsehen, welche euch noch fehlen beziehungsweise welche ihr bereits eingesammelt habt. Die Geheimdokumente sehen aus wie Akten, die eine blaue Hülle haben. Sie unterscheiden sich äußerlich nur leicht von den privaten Briefen.



Manchmal geben sie euch zusätzliche Informationen, die euch in eurer jeweiligen Mission unterstützen. Zu jedem Kapitel findet ihr ein Video mit allen Fundorten. Zudem listen wir euch auf, wie die Geheimdokumente heißen, damit ihr nachvollziehen könnt, welche euch noch fehlen.

Geheimdokumente in „Toter Briefkasten“

In „Toter Briefkasten“ gibt es folgende Geheimdokumente:

Befehle

Ergebnisbericht

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen

Nutzen Sie die Bibliothek

Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen

Das folgende Video zeigt euch die Fundorte im Detail:

Geheimdokumente in „Sonderzugsabotage“

In „Sonderzugsabotage“ findet ihr folgende Geheimdokumente:

Einzelheiten zur Fracht

Gestapo Besprechung

Kontrolle über das Schienennetz

Lager im Hotel

Umfunktionierung des Hotels

Das folgende Video zeigt euch, wo ihr sie alle findet:

Geheimdokumente in „Kollisionskurs“

In „Kollisionskurs“ gibt es folgende Geheimdokumente:

Anforderungsbefehl

Bericht über Dammschäden

Einzelheiten zur Überführung

Ergebnisbericht

Unterstützungsanforderung

Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

Geheimdokumente in „Kessel des Teufels“

In „Kessel des Teufels“ könnt ihr folgende Geheimdokumente finden:

Anweisungen in Sachen Sprengbefehl

Eindringling entdeckt

Geheime Fracht

Sprengbefehl

Wilhelms Fehltritt

Das folgende Video zeigt euch die Fundorte:

Geheimdokumente in „Angriff auf Fort Rouge“

Folgende Geheimdokumente findet ihr in „Angriff auf Fort Rouge“:

Bereit, wenn Sie den Befehl erteilen

Kein Rückzug

Schoenes Notizen

Schwachstelle im Dach

Verteidigen Sie unseren Luftraum

Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

Geheimdokumente in „In Grund und Boden“

„In Grund und Boden“ findet ihr folgende Geheimdokumente:

Bedienraumschlüssel

Einstellung der Raketenzünder

Hydraulikproblem

Schwachstelle gefunden

Wartungsluke

Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte im Detail:

Geheimdokumente in „Endstation“

In „Endstation“ gibt es folgende Geheimdokumente zu finden:

Abfahrt des Zugwerfers

Auf den Angriff vorbereiten

Geschützpositionen

Verrostete Drehscheibe

Verwaltung des Betriebshofs

Im folgenden Video seht ihr alle Fundorte im Detail:

