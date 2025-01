Sniper Elite Resistance: Zweiten Unterschlupf in „Sonderzugsabotage“ finden

In der dritten Hauptmission „Sonderzugsabotage“ von Sniper Elite: Resistance müsst ihr als optionales Ziel die verschwundene Résistance-Zelle finden. Im Folgenden verraten wir euch, wo ihr die Hinweise und den zweiten Unterschlupf findet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Wenn ihr keine Lust auf Lesen habt, zeigt euch das folgende Video, wo ihr im ersten Versteck die Hinweise und wo ihr anschließend den zweiten Unterschlupf findet:

Sniper Elite Resistance: Verschwundene Résistance-Zelle - Fundort Abonniere uns

auf YouTube

Fundort der Hinweise im ersten Versteck

Das erste Versteck für die Nebenaufgabe wird euch auf der Karte mit einem blauen Fragenzeichen markiert. Ihr findet das gesuchte Gebäude bereits zu Beginn der Mission. Geht in das Haus hinein, geht die Treppen bis ins oberste Stockwerk, schaltet dort den Feind aus und lauft weiter geradeaus.



Geht an den Schreibtischen vorbei und betretet den nächsten Raum. Dort findet ihr auf dem Tisch einen privaten Brief, den ihr für die Nebenaufgabe benötigt. Außen am Haus findet ihr übrigens ein Propagandaplakat, das für alle Trophäen und Erfolge wichtig ist.



Die folgenden Screenshots zeigen euch den Fundort des Gebäudes und den Tisch, worauf ihr die Hinweise findet. Klickt auf die Bilder, um sie zu vergrößern:

Hier findet ihr die ersten Hinweise für die Nebenaufgabe. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA) Hier findet ihr die ersten Hinweise für die Nebenaufgabe. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Anzeige

Zweiten Unterschlupf der Résistance-Zelle finden

Nachdem ihr die Hinweise im ersten Versteck gefunden habt, sollte euch auf der Karte bereits der Bereich des zweiten Unterschlupfs grob angezeigt werden. Verlasst das Gebäude, in dem ihr den Brief gefunden habt, gen Norden und überquert die Brücke.



Auf der anderen Seite der Brücke ist ein kleiner Stützpunkt. Rennt Richtung Nordosten am Stützpunkt vorbei. Dort befindet sich das Gebäude, in dem sich der zweite Unterschlupf befindet.



Geht nun entweder durch das Gebäude hindurch oder rechts am Haus vorbei, um in die dahinterliegenden Gassen zu kommen. In den Gassen angelangt, müsst ihr euch nach einem Wasserrohr umschauen, das mit einer weißen Markierung versehen ist.



Klettert das Rohr bis ganz nach oben und steigt in das offene Fenster hinein. Lauft daraufhin den Gang bis zum Ende, dort befindet sich der zweite Unterschlupf.



Die folgenden drei Screenshots zeigen euch das gesuchte Gebäude mit dem Stützpunkt davor, die Kartenmarkierung und das Wasserrohr, das ihr hinaufklettern müsst. Klickt auf die Bilder, um sie zu vergrößern: