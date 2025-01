Sniper Elite Resistance: Alle Werkbänke finden und Erfinder freischalten

Die Werkbänke gehören in Sniper Elite: Resistance zu den Sammelobjekten. Durch das Finden der Werkbänke erhaltet ihr nicht nur nützliche Aufsätze und Waffenupgrades, sondern auch Erfahrungspunkte. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte von ihnen.

Fundorte aller Werkbänke

Insgesamt gibt es in Sniper Elite: Resistance 22 Werkbänke. In der ersten Mission gibt es eine Workbench. Von Mission 2 bis 7 gibt es jeweils 3 Werkbänke.



An den Werkbänken könnt ihr eure Ausrüstung während einer laufenden Mission ändern. Durch das Finden der Werkbänke schaltet ihr neue Aufsätze und Waffenupgrades frei. Sie sind außerdem wichtig, um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten.



Wählt im Menü den Wehrpass aus und wechselt oben zum Reiter Sammelobjekte. Dort könnt ihr nachsehen, welche Collectibles und welche Werkbänke euch noch fehlen beziehungsweise, welche ihr bereits gefunden habt.

Werkbank in „Hinter feindlichen Linien“

In der Mission „Hinter feindlichen Linien“ gibt es nur eine Werkbank. Ihr findet sie auf der Ostseite des Flusses im Keller eines Gebäudes. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Fundorte aller Werkbänke in „Toter Briefkasten“

Die Werkbänke in „Toter Briefkasten“ findet ihr an folgenden Fundorten:

Hier findet ihr alle Werkbänke in „Toter Briefkasten“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch die genauen Fundorte der Werkbänke in „Toter Briefkasten“ und wie ihr zu ihnen gelangt:

Fundorte aller Werkbänke in „Sonderzugsabotage“

Die Werkbänke in „Sonderzugsabotage“ befinden sich an folgenden Fundorten:

Hier findet ihr alle Werkbänke in „Sonderzugsabotage“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch die genauen Fundorte der Werkbänke in „Sonderzugsabotage“ und wie ihr sie findet:

Fundorte aller Werkbänke in „Kollisionskurs“

Die Werkbänke in „Kollisionskurs“ findet ihr an folgenden Fundorten:

Hier findet ihr alle Werkbänke in „Kollisionskurs“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch die genauen Fundorte der Werkbänke in „Kollisionskurs“ und wie ihr zu ihnen gelangt:

Fundorte aller Werkbänke in „Kessel des Teufels“

Die Werkbänke in „Kessel des Teufels“ findet ihr an folgenden Orten:

Hier findet ihr alle Werkbänke in „Kessel des Teufels“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch die genauen Fundorte der Werkbänke in „Kessel des Teufels“ und wie ihr sie findet:

Fundorte aller Werkbänke in „Angriff auf Fort Rouge“

Die Werkbänke in „Angriff auf Fort Rouge“ findet ihr an folgenden Fundorten:

Hier findet ihr die Werkbänke in „Angriff auf Fort Rogue“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch die genauen Fundorte der Werkbänke in „Angriff auf Fort Rouge“ und wie ihr zu ihnen gelangt:

Fundorte aller Werkbänke in „In Grund und Boden“

Das folgende Bild zeigt euch alle Fundorte der Werkbänke in „In Grund und Boden“:

Hier findet ihr alle Werkbänke in „In Grund und Boden“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch die genauen Fundorte der Werkbänke in „In Grund und Boden“ und wie ihr zu ihnen kommt:

Fundorte aller Werkbänke in „Endstation“

Die folgende Karte zeigt euch alle Fundorte der Werkbänke in „Endstation“:

Hier findet ihr alle Werkbänke in „Endstation“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch die genauen Fundorte der Werkbänke in „Endstation“ und wie ihr zu ihnen kommt:

