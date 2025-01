Sniper Elite Resistance: Alle Steinadler finden und zerstören

Die Steinadler gehören in Sniper Elite: Resistance zu den Sammelobjekten. Für das Finden und Zerstören erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte.

Fundorte aller Steinadler

Insgesamt gibt es in Sniper Elite: Resistance 21 Steinadler. Von Mission 2 bis 7 gibt es jeweils drei von ihnen. Ihr findet sie immer an hoch gelegenen Orten und meistens auf Dächern. Manchmal kann es vorkommen, dass sie etwas außerhalb der Map liegen. Sie sind außerdem wichtig, um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten.



Wählt im Menü den Wehrpass aus und wechselt oben zum Reiter Sammelobjekte. Dort könnt ihr nachsehen, welche Collectibles euch noch fehlen beziehungsweise welche ihr bereits gefunden habt. Die Steinadler werden dort als "Steinerner Adler" gelistet.



Sobald ihr lange genug auf einen Steinadler zielt beziehungsweise ihn mit eurem Fernglas anschaut, wird er euch auf der Karte markiert. Wir zeigen euch für jedes Kapitel zunächst einen Screenshot, damit ihr die Steinadler auf der Karte seht. Danach findet ihr jeweils noch ein Video, das euch zeigt, von wo aus ihr die Statue treffen könnt.

Fundorte aller Steinadler in „Toter Briefkasten“

Die 3 Steinadler in „Toter Briefkasten“ sind hier platziert:

Hier findet ihr die drei Steinadler in „Toter Briefkasten“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch, wie ihr die Steinadler in „Toter Briefkasten“ treffen könnt:

Sniper Elite Resistance: Alle Steinadler in „Toter Briefkasten"

auf YouTube

Fundorte aller Steinadler in „Sonderzugsabotage“

In „Sonderzugsabotage“ findet ihr die Steinadler an folgenden Orten:

Hier findet ihr die Steinadler in „Sonderzugsabotage“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch mögliche Blickwinkel, um die Steinadler in „Sonderzugsabotage“ zu treffen:

Sniper Elite Resistance: Alle Steinadler in „Sonderzugsabotage"

auf YouTube

Fundorte aller Steinadler in „Kollisionskurs“

In „Kollisionskurs“ findet ihr die 3 Steinadler an folgenden Fundorten:

Hier findet ihr alle Steinadler in „Kollisionskurs“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

In „Kollisionskurs“ könnt ihr gleich zu Beginn der Mission alle 3 Adler treffen. Sobald ihr den ersten privaten Brief der Mission gefunden habt:

Sniper Elite Resistance: Alle Steinadler in „Kollisionskurs"

auf YouTube

Fundorte aller Steinadler in „Kessel des Teufels“

Die Steinadler in „Kessel des Teufels“ befinden sich an folgenden Orten:

Hier findet ihr die Steinadler in „Kessel des Teufels“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Die Steinadler in „Kessel des Teufels“ könnt ihr von folgenden Standorten abschießen:

Sniper Elite Resistance: Alle Steinadler in „Kessel des Teufels".

auf YouTube

Fundorte aller Steinadler in „Angriff auf Fort Rouge“

Die Steinadler in „Angriff auf Fort Rouge“ befinden sich an folgenden Orten:

Hier findet ihr alle Steinadler in „Angriff auf Fort Rouge“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch Orte, von denen ihr die Steinadler treffen könnt:

Sniper Elite Resistance: Alle Steinadler in „Angriff auf Fort Rouge"

auf YouTube

Fundorte aller Steinadler in „In Grund und Boden“

Die Steinadler in „In Grund und Boden“ findet ihr an folgenden Orten. Den nördlichsten Adler könnt ihr erst am Ende der Mission sehen:

Hier befinden sich die Steinadler in der Mission „In Grund und Boden“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch Möglichkeiten, wie ihr die Adler treffen könnt. Denkt aber daran, dass der dritte Steinadler erst am Ende der Mission sichtbar ist:

Sniper Elite Resistance: Alle Steinadler in „In Grund und Boden"

auf YouTube

Fundorte aller Steinadler in „Endstation“

In „Endstation“ findet ihr die letzten drei Steinadler an folgenden Orten:

Hier findet ihr die Steinadler in „Endstation“. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Das folgende Video zeigt euch, wie ihr die Steinadler in „Endstation“ abschießen könnt:

Sniper Elite Resistance: Alle Steinadler in „Endstation"

auf YouTube

