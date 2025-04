Spider-Man-Fans trauen ihren Augen nicht: Was hat sich Lego bei diesem Set nur gedacht?

Für alle Marvel-Fans mit einem Faible fürs Bauen und Aufstellen bringt Lego im Sommer ein neues Sammlerstück an den Start. An der Spider-Man-Büste wird allerdings kein gutes Haar gelassen – da hilft auch der relativ kleine Preis nicht.

Spider-Man im Display-Format: Lego-Set für Sammler und Fans

Mit der Iron Spider-Man-Büste bringt Lego am 1. August 2025 ein neues Set auf den Markt. Mit gerade einmal 379 Teilen und Messungen von 17 cm in der Höhe sowie 20 cm in der Breite, gehört das Produkt zu den kompakteren Modellen. Ein paar Features gibt es dennoch: Der Kopf lässt sich drehen, die mechanischen Arme sind beweglich und können bei Bedarf sogar komplett entfernt werden. Als kleines Extra gibt es zwei Sockel zur Auswahl – einer davon mit Platz für die beiliegende Minifigur im Iron-Spider-Look.

Das Set soll sich an Erwachsene richten und ist mit 59,99 Euro vergleichsweise einsteigerfreundlich bepreist (im Lego-Shop ansehen) – viele Marvel-Fans konnten bisher allerdings nicht vom Kauf überzeugt werden.

So sieht das Set komplett aus. (© Lego)

Spidey-Set wird im Internet zerrissen

Man sagt, man soll mit einem Kompliment anfangen – also halten wir uns daran. Auch wenn es nicht leicht war, etwas Positives zu finden, hat Reddit-Nutzer YodasChick-O-Stick immerhin einen Lichtblick entdeckt: „Besser als Iron Man“, schreibt er über das Set. Ein Lob mit Einschränkungen – denn insgesamt scheint Lego mit seinen Marvel-Sets selten ins Schwarze zu treffen. Das gilt leider auch für die Iron Spider-Man-Büste mit der Setnummer #76326 (Quelle: Reddit).

Das Mundstück lässt ihn eher wie Iron Spider-Ham aussehen. Far_Property6693@Reddit

Spider-Man sieht aus, als hätte er eine mega Diät gemacht. One-Network1021@Reddit

Wer zum Teufel würde sich diese Büste für 60 Dollar angucken und sie dann einfach so, aus dem Bauch heraus, kaufen? Ich finde, Actionfiguren und kleinere Modelle bieten mehr Details und mehr fürs Geld, als diese halbherzig gemachte Spinnen-Büste. One-Network1021@Reddit

