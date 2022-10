Lego ist viel mehr als einfach nur Spielzeug – einige Sets sind so aufwendig und so schön, dass sie sich hervorragend als Deko fürs Wohnzimmer eignen. Wir zeigen euch die besten und beliebtesten Bausätze, die einen Platz in der Glasvitrine verdienen.

Die schönsten Gebäude-Sets

Die Faszination der Architektur hat viele Facetten: Ob die schiere Größe, die anmutige Eleganz oder schlichtweg das hohe Alter – manche Gebäude sind Ikonen der Menschheitsgeschichte. Die detailgetreuen Gebäude-Modelle von Lego bringen diese Faszination nach Hause.

Lego Kolosseum

LEGO Kolosseum (10276) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2022 09:39 Uhr

Das „Amphitheatrum Novum“ in Rom ist auch bekannt als „Kolosseum“. Die Arena ist fast 2.000 Jahre alt und ein beliebtes Touristenziel. Das Lego-Modell Kolosseum (Artikelnummer 10276) besteht aus 9.036 Teilen und ist 27 cm hoch.

Lego Creator Set Kolosseum (Bildquelle: Hersteller)

Lego Empire State Building

LEGO Empire State Building (21046) - Architecture-Serie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2022 23:17 Uhr

Das Lego Empire State Building aus der Architecture-Serie ist 55 cm hoch (Original: 443 Meter) und besteht aus 1.767 Teilen. Tolles Detail: Kleine gelbe Steinchen stellen Taxis dar, wie sie rund um das New Yorker Wahrzeichen zu finden sind.

Taj Mahal

LEGO Taj Mahal (21056) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2022 02:54 Uhr

Monumentales Grabmal und UNESCO-Welterbe in Agra (Indien). Das Lego-Set Taj Mahal (Artikelnummer 21056) besteht aus 2.022 Teilen und ist wie das Vorbild strahlend weiß.

Die besten Raumfahrt-Sets

Lego bietet sowohl realistische Sets (NASA) als auch Fantasy-Sets (Star Wars) an.

Apollo 11

LEGO NASA Apollo 11 Mondlandefähre (10266) - Creator-Serie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2022 08:03 Uhr

„Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit!“ Die Lego NASA Apollo 11 Mondlandefähre erinnert an die erste bemannte Mondlandung (1969).

Millennium Falcon

LEGO Millennium Falcon (75192) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2022 05:54 Uhr

Für einige Fans ist der Millennium Falcon nicht das schönste Raumschiff im Star-Wars-Universum. Han Solos legendärer Frachter besteht aus 7.541 Einzelteilen. Zwei austauschbare Crews für die klassischen und die neuen Filme sind auch dabei. Wem das ikonische Raumschiff etwas zu groß ist, kann zudem auch auf die etwas kleinere Version des Millennium Falcon mit 1353 Teilen greifen.

NASA Apollo Saturn V

Die bemannten Mondmissionen wären ohne die Saturn V Raketen undenkbar gewesen. Von Lego gibt es ein beeindruckendes Modell im Maßstab 1:110.

Das Set NASA Apollo Saturn V besteht aus 1.969 Teilen (Bildquelle: Lego)

LEGO NASA Apollo Saturn V (92176) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2022 08:42 Uhr

Sonstige Sets

Der mächtige Bowser: Der ewige Erzfeind von Nintendo-Klemptner Mario besteht aus 2.807 Teilen. Verfügbar ab dem 1. Oktober 2022.

Bowser als Lego-Set: Die Figur verfügt über einen Feuerball-Shooter, Kopf- und Halsbewegungen können gesteuert werden (Bildquelle: Lego)

LEGO Super Mario - Der mächtige Bowser (71411) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2022 09:55 Uhr

Manche Lego-Sets sind Sammlerstücke und so begehrt, dass sie innerhalb kürzester Zeit nur noch schwer zu finden sind. Mehr zu diesem Thema lest ihr hier:

Zubehör für Lego-Sets

Beleuchtung

Wer seine Lego-Sets zur Schau stellen möchte, kann diese mit passendem Zubehör verschönern. Zahlreiche Händler bieten passende LED-Beleuchtungen. Die Stromversorgung erfolgt via USB-Kabel oder Batterie.

LIGHTAILING Licht-Set für Yoda Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2022 01:24 Uhr

LIGHTAILING LED-Licht-Set Für Lego Empire State Building (21046) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2022 03:13 Uhr

Vitrinen

Spezielle Vitrinen sind sogar extra mit einem mit Lego-Noppen bestückten Untergrund versehen, sodass etwa zusätzliche Figuren befestigt werden können. Vor allem die Bausätze der Lego Architecture-Serie kommen dadurch eindrucksvoll zur Geltung.

LOCOLEE Acryl-Vitrine für Lego Adidas Originals Superstar Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2022 23:55 Uhr

iCUANUTY staubdichte Acryl-Vitrine für Lego Fiat 500 (10271) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2022 05:27 Uhr

Für Lego-Sammler interessant:

