In den letzten Jahrzehnten legten viele Schauspieler die dunkle Robe des Batman an. Doch wer hätte gedacht, dass einer davon jetzt nach über 30 Jahren nochmals den Umhang überwirft und auf der großen Leinwand zurückkehrt? Möglich macht dies allein ein „Missgeschick“ eines anderen Superhelden, der endlich auch seinen eigenen Kinofilm bekommt.

Batman Facts

The Flash: Michael Keaton kommt als Batman zurück

Wer den ersten richtigen Trailer zu „The Flash“ jetzt sieht, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was geht da ab und warum ist plötzlich Michael Keaton als alternder Bateman neben dem uns bekannten Ben Affleck zurück? Wir erinnern uns: Keaton verkörperte den düsteren Superhelden bereits in den Jahren 1989 und 1992 in den beiden legendären Verfilmungen von Tim Burton.

The Flash - Trailer Deutsch

Die Erklärung: Flashpoint! Comic-Fans wissen da schon Bescheid, für alle anderen sei das Ereignis nur kurz umrissen. Barry Allen alias „The Flash“ (dargestellt vom uns schon bekannten Ezra Miller aus dem aktuellen DC-Universe) will den Tod seiner Mutter verhindern und reist daher in die Vergangenheit. Keine gute Idee, denn damit wird auf einmal alles anders, die Universen kollidieren. Der Grund, warum es plötzlich mehrere Batmans geben kann und warum die Welt aus den Fugen gerät.

Alles wieder auf Null

Das was „No Way Home“ für das Marvel Cinematic Universe war und ist, wird „The Flash“ für das DC-Universe sein und noch viel mehr. Alte und neue Helden treffen aufeinander. Bei DC wird dann das Filmuniversum, wie wir es kennen, in Zukunft auch gleich noch komplett zurückgesetzt. „The Flash“ gilt hierbei als Schlüsselpunkt und Erklärung für alles, was da seitens James Gunn, dem neuen Meister bei DC, noch kommen wird.

Seit vielen Jahren befindet sich ein solcher Flash-Film innerhalb des aktuellen DC-Universe in Arbeit. Es grenzt nun schon fast an Ironie, dass dieser wohl zum Ende des uns bekannten Filmuniversums führt und gleichzeitig einen Neuanfang markiert. Kurzum: Für alle DC-Fans und solche, die es noch werden wollen, wird der Film zum Pflichttermin, wenn der dann am 15. Juni bei uns in die Kinos kommt.

