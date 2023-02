Bei der Oscar-Verleihung 2013 könnte ein Netflix-Film so richtig abräumen, denn 9 Nominierungen versprechen recht hohe Erfolgsaussichten für „Im Westen nichts Neues“. Wer den Film jedoch sehen will, der braucht regulär ein Netflix-Abo, doch schon bald ist dies nicht mehr unbedingt nötig.

Netflix veröffentlicht auch Blu-ray von „Im Westen nichts Neues“

Die Neuverfilmung des Klassikers von Erich Maria Remarque „Im Westen nichts Neues“ gilt als großer Favorit bei den Oscars 2023. In 9 Kategorien wurde der deutschsprachige Netflix-Film nominiert und könnte so nicht nur zum besten internationalen Film, sondern auch gleich zum besten Film überhaupt gekürt werden. Die überwiegend positiven Kritiken sprechen schon jetzt für sich.

Im Westen Nichts Neues - Teaser-Trailer Deutsch

Der Film kann seit Ende Oktober 2022 direkt bei Netflix geschaut werden. Notwendigerweise ist dafür ein Abo beim Streaming-Dienst erforderlich („Im Westen nichts Neues“ direkt bei Netflix sehen). Abseits davon finden sich Netflix-Produktionen nicht bei alternativen Streaming-Diensten und auch die Veröffentlichung auf DVD oder Blu-ray ist eher nicht üblich. Doch für den diesjährigen Oscar-Hit macht man bei Netflix eine dicke Ausnahme, denn schon in wenigen Wochen soll der Film doch tatsächlich auf Blu-ray unter anderem im UHD-Format veröffentlicht werden.

Kosten und Inhalt der Blu-ray

Am 24. März 2022 ist es so weit, doch schon jetzt kann der Film in der „Limited Collector's Edition“ vorbestellt werden, beispielsweise bei Amazon – Kostenpunkt 32,99 Euro (bei Amazon ansehen). Für diesen Preis gibt es „Im Westen nichts Neues“ im 2-Disc-Mediabook. Darin enthalten ist der Film jeweils auf einer UHD-Blu-ray und einer regulären Blu-ray. Dazu gibt es dann noch ein 24-seitiges Booklet und Extras wie das Making-of, Kinotrailer und Teaser.

Kurzum: Perfekt für die heimische Filmsammlung und für all diejenigen, die kein Abo von Netflix besitzen beziehungsweise lieber die maximal beste Qualität des Filmes genießen möchten. Denn die gibt es bekanntlich noch immer nur auf Blu-ray ohne wirkliche Beschränkung der Bandbreite.

