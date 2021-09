Mit dem „DC Extended Universe“ (auch DC Cinematic Universe genannt) baut sich der Comic-Riese zusammen mit Warner Bros. ein großes Film-Universum auf, in dem die verschiedenen Superhelden und -Schurken der DC-Comics aufeinandertreffen. Auf der anderen Seite gibt es das eigene Serien-Universum „Arrowverse“, wo „Arrow“, „Flash“, „Supergirl“ und die „Legends“ Seite an Seite kämpfen. Alle Filme des DC Extended Universe (DCEU) und alle Serien des Arrowverse findet ihr hier bei GIGA in der Übersicht.

Hintergründe zum DC Extended Universe

Marvel-Fans werden jetzt wahrscheinlich protestieren: „Alles nur geklaut und vom Marvel Cinematic Universe abgekupfert!“ Zum Teil stimmt das auch, zum anderen Teil ist das DC Extended Universe jedoch schon lange in Planung und wurde aufgrund verschiedener Missstände und Flops aufgehalten.

Ein Film zur Gerechtigkeitsliga (org.: Justice League) war bereits für 2009 geplant, also drei Jahre vor dem ersten „Avengers“-Film von Marvel. Dieser Plan wurde jedoch durch verschiedene Probleme, den Streik der Drehbuchautoren und den großen Erfolg von „The Dark Knight“ wieder auf Eis gelegt. Mit „Green Lantern“ sollte dann 2011 das gemeinsame Film-Universum starten. Da der Film um den grünen Laternenträger jedoch bei den Kritikern nicht gut ankam und auch an der Kinokasse hinter den Erwartungen zurückblieb, brach Warner Bros. den Versuch eines filmumspannenden Universums wieder ab.

Währenddessen formte sich bei Marvel mit „Iron Man“, „Hulk“, „Thor“ und „Captain America“ langsam ein großes Ganzes, welches schließlich in dem erfolgreichen Superhelden-Mash-Up „The Avengers“ gipfelte. Von dem Erfolg des Marvel Cinematic Universe inspiriert, startete Warner Bros. mit „Man of Steel“ (2013) einen weiteren Versuch, das DC Cinematic Universe auf die Beine zu stellen.

Während „Man of Steel“ noch durchschnittliche Bewertungen einheimsen konnte, wurden „Batman v Superman: Dawn of Justice“ und „Suicide Squad“ von vielen Kritikern zerissen. Dennoch überzeugten alle drei Filme mit Einspielergebnissen jenseits der 600-Millionen-US-Dollar-Marke.

„Wonder Woman“ wurde größtenteils positiv aufgenommen und kurzerhand von vielen Kritikern als leuchtendes Beispiel hochgehalten, was DC mit seinem Film-Universum anstellen kann. Die darauffolgenden Filme „Justice League“ und „Aquaman“ konnten diesen Standard aber nicht aufrecht halten und wurden erneut eher durchschnittliche bewertet.

Das gemeinsame Film-Universum bröckelt

Schon seit längerer Zeit scheint die Stimmung zu einem Shared-Universe bei Warner und DC etwas abzunehmen. In welche Richtung sich das DCEU entwickeln wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt immer noch nicht ganz klar. Während „Joker“ bereits seinen eigenen düsteren Thriller abseits des DCEU bekommen hat und auch der kommende Neustart mit „The Batman“ nicht zum größeren Filmuniversum gehören wird, gehören Reboots wie „The Suicide Squad“ und Directos Cuts wie „Zack Snyder: Justice League“ zum großen Ganzen. Im März 2019 meinte Kevin Tsujihara, zu dieser Zeit CEO von Warner Bros. Entertainment, gegenüber den L.A. Times:

„Man sieht, dass der Fokus viel mehr auf individuellen Erfahrungen rund um einzelne Charaktere liegt. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann wieder in Richtung eines stärker vernetzten Universums zurückgehen werden. Aber es fühlt sich an, als wäre das im Moment die richtige Strategie für uns.“

Während die für sich stehenden Filme in den Fokus rücken sollen, gibt es aber Hinweise und Gerüchte, dass bestimmte Superhelden einfach ihr eigenes kleines Mini-Film-Universum bekommen, wie die Kollegen von „We Got This Covered“ berichten. Mit Filmen wie „Aquaman and the Lost Kingdom“ und „Shazam! Fury of the Gods“ sind auch noch zukünftige Filme geplant, die das DCEU fortsetzen werden. Aktueller Beziehungsstatus zwischen Warner und dem DCEU also: „Es ist kompliziert.“

DC Extended Universe – alle (geplanten) Filme

Veröffentlichte Filme

Filmtitel Regie Release (D)

Man of Steel Zack Snyder 20.06.13 Batman v Superman: Dawn of Justice Zack Snyder 24.03.16 Suicide Squad David Ayer 18.08.16 Wonder Woman Patty Jenkins 15.06.17 Justice League Zack Snyder & Joss Whedon 16.11.17 Aquaman James Wan 20.12.18 Shazam! David F. Sandberg 04.04.19 Birds of Prey Cathy Yan 06.02.20 Wonder Woman 1984 Patty Jenkins 18.02.21 Zack Snyder: Justice League Zack Snyder 18.03.21 The Suicide Squad James Gunn 05.08.21

Geplante Filme

Filmtitel Regie Release (D) Black Adam Jaume Collet-Serra Juli 2022 The Flash Andy Muschietti November 2022 Aquaman and the Lost Kingdom James Wan Dezember 2022 Batgirl Adil El Arbi & Bilall Fallah 2022 Shazam! Fury of the Gods David F. Sandberg Juni 2023 Wonder Woman 3 Patty Jenkins TBA Black Canary TBA TBA

Nicht Teil des DCEU

Filmtitel Regie Release (D) Joker Todd Phillips 21.09.19 The Batman Matt Reeves 2022

Arrowverse – alle Serien des DC-Multiversums

Das Film-Universum (DC Extended Universe) und Serien-Universum (Arrowverse) sind bei DC bisher getrennt. Aus diesem Grund wird der Flash von zwei verschiedene Schauspieler verkörpert. In der Serie wird Flash von Grant Gustin gespielt, während bei den Kinofilmen Ezra Miller die Rolle des „Überschallmanns“ übernimmt.

Serie Staffeln (Geplant) Folgen Release Arrow 8 170 2012-2020 The Flash 7 (8) 151+ 2014- Supergirl 6 (7) 119+ 2015- Legends of Tomorrow 6 (7) 97+ 2016- Black Lightning 4 58 2018-2021 Batwoman 2 (3) 38+ 2019- Superman & Lois 1 (2) 15+ 2021- Webserien Vixen 2 12 2015-2016 Freedom Fighters: The Ray 2 12 2017-2018

Auch bei den Serien gibt es erneut Ausnahmen vom Arrowverse. So gehören zwar auch „Gotham“, die „Titans“ und „Doom Patrol“ zu DC, spielen jedoch in ihrem eigenen kleinen Serien-Universum.

