Die Serie Game of Thrones ist ein weltweites Phänomen. Nun können sich Fans auf das Prequel House Of The Dragon freuen, zu dem jetzt ein erster Trailer erschienen ist.

Worum geht es in House Of The Dragon?

Die HBO-Serie Game Of Thrones hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Nach dem Serienende im Jahr 2019 warten Fans nun sehnsüchtig auf neues Material. Dieses erscheint bald in Form eines Prequels, das die Vorgeschichte erzählt. Dabei dreht sich alles um die Familie Targaryen, also die Drachenreiter und gleichzeitig Vorfahren der Hauptfigur Daenerys Targaryen.

Viel über die Handlung ist bisher nicht bekannt, außer, dass Game of Thrones: House Of The Dragon 200 Jahre vor den Ereignissen von Game Of Thrones spielt. Der erste Trailer erinnert dank der Kostüme, Sets und dem legendären eisernen Thron bereits stark an die Hauptserie.

Die Figuren König Viserys I. Targaryen (aktueller König von Westeros), Rhaenyra Targaryen (die erstgeborene Tochter), Daemon Targaryen (jüngerer Bruder von Viserys) sowie die Familien Hightower und Velaryon werden eine große Rolle spielen.

Im offiziellen Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von House Of The Dragon machen:

Wann erscheint House Of The Dragon hierzulande?

Laut dem offiziellen Twitter-Account von HBO Max ist eine Veröffentlichung im Jahr 2022 vorgesehen. Die Dreharbeiten zur Serie sind allerdings noch im vollen Gange. Die Fertigstellung inklusive der Post-Produktion können noch ein paar Monate in Anspruch nehmen. Realistisch wäre also eine Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf dem Sender HBO.

Hierzulande werden Fans sich gedulden müssen, bis die Serie auf Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime Video erscheint oder mit Sky Ticket vorliebnehmen – wie schon bei der Hauptserie Game Of Thrones.

(Quelle: Twitter)

