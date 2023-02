Manchmal muss man nur den Blickwinkel ein wenig ändern. Das dachte sich auch Regisseur Tod Philips und setzte erstmals Batmans Erzfeind „Joker“ in den Fokus des gleichnamigen Filmes aus dem Jahr 2019 – mit überwältigendem Erfolg. Nun zeigt uns der Filmemacher ein Lebenszeichen vom Joker und der heiß erwarteten Fortsetzung – in Form eines Bildes.

Joker (Film) Facts

„Joker“ gelang ein Kunststück. Keine bunte Superhelden-Action, sondern eine düstere Charakterschau und ein Höhepunkt des anspruchsvollen Kinos. Die etwas andere und für sich stehende Ursprungsgeschichte des Jokers begeisterte vor dreieinhalb Jahren Zuschauer und Kritiker.

Am Ende standen Einnahmen von über eine Milliarde US-Dollar, dazu noch unglaubliche 11 Oscar-Nominierungen. Eine Statue konnte Hauptdarsteller Joaquin Phoenix mit nach Hause nehmen. Seine Darstellung des Arthur Fleck (Joker) war so verstörend und überzeugend zugleich, das die Jury gar nicht anders konnte, als dies entsprechend zu würdigen.

Joker 2: Erstes Bild zeigt Lady Gaga und Joaquin Phoenix

Eigentlich sollte „Joker“ für sich stehen, eine Fortsetzung war nicht vorgesehen. Angesichts des massiven Erfolges kam es allerdings doch zum Umdenken und die Fortsetzung „Joker: Folie à Deux“ wird seit Dezember letzten Jahres gefilmt. Bis der Film in die Kinos kommt, wird aber noch jede Menge Zeit vergehen, denn die Deutschland-Premiere ist derzeit erst für den 3. Oktober 2024 angesetzt. Die lange Wartezeit bis dahin versüßt uns Regisseur Tod Philips mit einem ersten Szenenbild auf Instagram. Darin schnappt sich Lady Gaga in der Rolle der Harley Quinn den Joker, dargestellt erneut von Joaquin Phoenix.

Die Veröffentlichung passend zum Valentinstag zeigt beide Charaktere in leidenschaftlicher Zweisamkeit. Den Ton scheint hier aber Harley Quinn anzugeben, ihre Hände umschlingen den Kopf des Jokers. Wer genau hinschaut, erkennt: Der Szene muss ein Kuss vorangestellt sein, denn die Schminke des Superschurken befindet sich noch gleichfalls auf der Mundpartie von Harley Quinn. Ein Tabubruch und der Beginn einer ziemlich kranken Beziehung, denn als Psychologin ist Arthur Fleck (Joker) eigentlich ihr Patient.

Es wird musikalisch

Im Gegensatz zu Margot Robbie, die die Rolle im DC-Filmuniversum spielt, dürfte die Rolle von Lady Gaga weniger extrovertiert und eher realistisch gespielt werden. In jedem Fall aber musikalischer, denn „Joker: Folie à Deux“ soll doch tatsächlich ein Musical werden. Entsprechende Gesangseinlagen sind also durchaus beabsichtigt. Kein Wunder, dass die mehrfache Grammy-Preisträgerin als Harley Quinn ausgewählt wurde. Die überzeugte schon zuvor als talentierte Schauspielerin, unter anderem in „A Star is Born“ oder zuletzt in „House of Gucci“ an der Seite von Adam Driver.

