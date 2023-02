In diesem Jahr gibt es ein Wiedersehen mit dem dunklen Ritter von Gotham City, denn kein anderer als Michael Keaton kehrt in seiner Paraderolle des Batman zurück auf die große Leinwand. Dies passiert sogar schon eher als gedacht, doch nur ausgewählte Glückspilze können sich freuen.

Batman und The Flash: Premiere Wochen vor Kinostart

Der erste Trailer zu „The Flash“ ließ die Bombe platzen – Michael Keaton kehrt als gealterter Batman der legendären Tim-Burton-Verfilmungen zurück. Zwar wird er im kommenden Flash-Film eher eine Gast- als eine Hauptrolle einnehmen, dennoch sind Fans schon jetzt aufgeregt. Die müssen sich normalerweise hierzulande noch bis zum 15. Juni gedulden, denn erst dann startet der Film in den hiesigen Kinos.

Mehr Glück haben dagegen die Besucher der „CinemaCon 2023“ in Las Vegas, denn die haben die Chance, den Film schon vor dem offiziellen Kinostart zu sehen (Quelle: Variety). Die Messe für nordamerikanische Kinobetreiber findet nämlich bereits Ende April statt. Wer also den Film schon dort präsentiert bekommt, hat gegenüber jeden normalen Kinobesucher einen Vorsprung von mehreren Wochen.

Schon der Trailer verspricht jede Menge Action:

The Flash - Trailer Deutsch

Was habt ihr davon?

Gut zu wissen, aber was habt ihr als „Daheimgebliebene“ eigentlich von der Information? So etwas wie eine Garantie, dass „The Flash“ wohl am Ende tatsächlich ein verdammt guter Film wird. Für Warner Bros. ist es ein großes Risiko, einen Film so verfrüht vor dem eigentlichen Kinostart zu zeigen. Schließlich spricht sich dann rum, ob der Film denn etwas taugt. Hagelt es vernichtende Kritiken, kann dies den Filmstart ordentlich vermiesen und Millionen von US-Dollar an Einnahmen kosten. Ergo: Warner muss sicher sein, mit „The Flash“ einen echten Hit produziert zu haben, eine Perle des DC Universe.

Ähnlich verhielt es sich übrigens mit dem Kino-Hit des letzten Jahres „Top Gun: Maverick“. Auch der wurde vorab damals auf der „CinemaCon 2022“ gezeigt und sorgte für ein überragendes Medienecho noch vor dem Kinostart. Entsprechend beflügelt avancierte die rasante Flieger-Action mit zum erfolgreichsten Film des letzten Jahres und spielte bisher fast 1,5 Milliarden US-Dollar ein. Ganz so viel wird’s für „The Flash“ vielleicht nicht, doch der Blockbuster-Erfolg scheint im Angesicht der aktuellen Ankündigung sicher.

