TikTok: Follower entfernen und löschen

Ein Hauptziel von TikTok ist, so viele Follower wie möglich zu sammeln. Manchmal möchte man sie aber auch wieder loswerden. So kann man bei TikTok Follower entefrnen.

Follower in TikTok löschen: So geht es

Ihr könnt in TikTok einzelne Follower löschen, wenn ihr zum Beispiel unnatürliche Accounts in eurer Liste habt, Fans gekauft habt oder bestimmte Bekannte ausschließen möchtet. Das geht so:

Öffnet TikTok und steuert über den Button rechts unten euer Profil an. Wechselt in den Bereich „Follower“. Sucht ihr nach dem Teilnehmer, den ihr entfernen wollt. Tippt in der entsprechenden Zeile auf die drei Punkte. Es öffnet sich ein neues Menü. Dort könnt ihr die Option zum Entfernen auswählen.

Alternativ ruft ihr direkt die Profilseite des entsprechenden TikTok-Nutzers auf. Auf der Profilseite findet ihr ebenfalls die drei Punkte für die Löschoption.

Follower entfernen – sieht das der andere?

Der entfernte Nutzer wird nicht benachrichtigt, nachdem ihr ihn entfernt habt. Man bemerkt also zunächst nichts. Allerdings kann man feststellen, dass man euch nicht mehr folgt, wenn man zum Beispiel euer Profil besucht. Nach dem Löschen könnte der Teilnehmer euch wieder folgen. Das könnt ihr verhindern, indem ihr den Nutzer gleich ganz blockiert.

Es gibt keine Möglichkeit, alle Follower auf einmal zu entfernen. Auch mehrere Nutzer können nicht gleichzeitig gelöscht werden. Abseits von TikTok gibt es einige Apps und Dienste, die euch angeblich so eine Funktion liefern wollen. Wir raten jedoch von der Nutzung solcher Drittanbieter-Dienste ab. Ihr müsst dafür eure Daten für den TikTok-Login an Unbekannte weitergeben und wisst nicht genau, was damit passiert. Es könnte auch vorkommen, dass euer TikTok-Konto gesperrt wird, da der Einsatz solcher Zusatzdienste laut Nutzungsbedingungen nicht vorgesehen ist. Das gilt auch, wenn man neue Follower „botten“ will.

Ihr könnt in so einem Fall euer Konto auf „privat“ stellen. Dann sieht niemand mehr, was ihr bei TikTok hochladet, wenn ihr das nicht zulasst.