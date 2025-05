TikTok AI Alive: Foto in Video umwandeln – so geht es

Auch bei TikTok werden nach und nach neue KI-Funktionen eingeführt. Mit „AI Alive“ könnt ihr Fotos zu Videos umwandeln und statische Bilder zum Leben erwecken. Wie funktioniert das?

AI Alive: Fotos zu Videos machen

So erreicht ihr das Video-Feature:

Steuert die Story-Kamera an, indem ihr das blaue Plus-Symbol auf eurer Profilseite drückt. Schießt dann ein Foto von euch oder wählt ein Bild aus der Galerie aus. Anschließend seht ihr eure Aufnahme. Rechts oben wird der „AI Alive“-Button angezeigt. Tippt den Button an und gebt einen Befehl für ein Video ein. Standardmäßig steht dort so etwas wie „Erwecke das Bild zum Leben“. Das reicht schon, um das Foto umzuwandeln. Das Video wird erstellt. Das kann einige Minuten dauern. Anschließend beginnt ihr, euch auf dem Bild zu bewegen. Aus dem Foto wird dann automatisch ein kleines Video.

Der TikTok-Chef Shou Zi Chew zeigt auf seinem Kanal, wie das Feature alte Familienfotos lebendig macht:

Die Funktion wurde Mitte Mai 2025 angekündigt und wird seitdem nach und nach für alle Nutzer ausgerollt. Falls ihr den AI-Alive-Button in der Story-Kamera noch nicht findet, müsst ihr warten, bis euer Konto dafür freigeschaltet wird.

Das Ergebnis sehen andere TikTok-Nutzer dann als Story auf ihrer „For You“-Seite und im Feed der gefolgten Kanäle sowie direkt auf eurem TikTok-Profil. Die Technologie untersucht zunächst die zur Verfügung gestellten Fotos, um anschließend automatisch Bewegungen, Effekte und andere Details hinzuzufügen. Das funktioniert nicht nur bei Selfies, sondern auch bei Gruppenaufnahmen oder Fotos ohne Menschen. Wer etwa ein Bild in der Natur für „AI Alive“ hochlädt, sieht im Ergebnis zum Beispiel, wie Wolken anfangen, sich zu bewegen.

TikTok AI Alive: Das sollte man beachten

Videos, die über diese Funktion erstellt wurden, werden automatisch mit dem „KI“-Tag versehen. Damit erkennen andere Nutzer schnell, dass Inhalte mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden. In den Meta-Daten werden ebenfalls entsprechende Merkmale hinterlegt. So lässt sich die KI-Bearbeitung auch erkennen, wenn das Video außerhalb von TikTok angesehen wird (Quelle: TikTok).