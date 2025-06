Nach WhatsApp: iPad-Nutzer dürfen sich auf nächste Hammer-App freuen

Meta ändert seine Meinung – was steckt dahinter?

Es liegt nahe, dass Meta mit Instagram wohl einfach noch ein paar mehr Nutzer-Posts und -Details abgreifen möchte und deswegen nun endlich den Schritt auf das iPad wagt.

Mit den von Nutzern generierten Inhalten füttert das Unternehmen schließlich seine wachsende KI-Offensive – und persönliche Nutzerinformationen werden, so weit es nur irgend geht ausgewertet und weiterverkauft.

Am Ende wird Meta die Instagram-App also nicht aus reiner Nächstenliebe aufs iPad bringen, sondern weil es dort noch potenzielle Nutzer gibt, deren Profile schmackhafte Daten enthalten, die sich Meta mit aller Macht einverleiben will.