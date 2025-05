Apple hat für mich das größte Hindernis zum Kauf eines iPads endlich beseitigt

Geschickter Schachzug

Apples Öffnung für Selbstreparaturen ist ein klassisches Beispiel für Marketing-getriebenen Fortschritt: Man gibt dem Druck nach Reparierbarkeit nach, aber bitte nur bei den neuesten – und teuersten – Modellen. Die älteren Tablets, bei denen Reparaturen am häufigsten nötig wären, bleiben außen vor. Und die Ersatzteilpreise? Die sind meist so hoch kalkuliert, dass sich der Gang in den Apple Store oft trotzdem mehr lohnt. Ein geschickter Schachzug, der nach Nachhaltigkeit aussieht, aber vor allem das grüne Image poliert.

Für mich ist es trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Das letzte iPad, das ich besessen habe, war das iPad Mini 2 aus dem Jahre 2013. Seitdem wollte ich immer wieder ein iPad kaufen, habe aber stets Bedenken wegen der Reparierbarkeit gehabt. Immerhin hat man ein Tablet viel länger als ein Smartphone. Jetzt wäre zumindest für mich der Weg frei.