Bald Platz 1: Bisher unbekannte Android-App erobert App-Store in Deutschland

Eine Hype-App aus den USA schwappt jetzt auch nach Deutschland. REDnote wird dort wegen des drohenden TikTok-Verbots von vielen Menschen installiert. Genau das Gleiche passiert jetzt auch in Deutschland. Die bisher unbekannte App ist innerhalb weniger Tage in die Top 10 aufgestiegen und ist auf dem Weg, die beliebteste App in Deutschland zu werden.

REDnote erobert jetzt auch Deutschland

In den USA soll TikTok wegen Sicherheitsbedenken am 20. Januar 2025 verboten werden. Schon am 19. Januar 2025 droht TikTok den Dienst komplett abzuschalten, wenn das Verbot nicht doch noch in letzter Minute abgewendet wird. Dass vielen US-Bürgerinnen und -Bürgern die Sicherheitsbedenken der Regierung egal sind, zeigen sie damit, dass sie eine chinesische Alternative installieren. REDnote landet auf vielen US-Smartphones und dort können sich Chinesen und Amerikaner direkt unterhalten – und das klappt auch sehr gut. Jetzt schwappt der Trend nach Deutschland rüber.

In den USA ist REDnote bereits an der Spitze der App-Charts und jetzt passiert das auch in Deutschland. Gestern war die App noch auf dem 67. Platz, jetzt ist sie schon auf dem 4. Platz im Play Store von Google.

REDNote erobert jetzt auch Deutschland. (© Screenshot: GIGA)

Im App-Store von Apple auf dem iPhone ist die App sogar schon auf dem ersten Platz – auch in Deutschland:

Im App Store von Apple ist REDnote auch in Deutschland schon auf dem ersten Platz. (© Screenshot: GIGA)

In Deutschland ist TikTok sicher

Der Trend zu REDnote ist deswegen so überraschend, weil in Deutschland gar kein TikTok-Verbot droht. Nur das US-Geschäft ist in Gefahr. Wer aktuell aber TikTok öffnet, wird von REDnote überflutet und dadurch wird wohl auch in Deutschland großes Interesse an der App erzeugt.

Vielleicht wollen die deutschen Nutzerinnen und Nutzer aber auch ihren US-Lieblingen dort folgen. Denn durch den US-Bann von TikTok steigen dort viele auf REDnote um, um dort ihren Content zu veröffentlichen. Um diesen zu sehen, müsstet ihr auch die neue Hype-App installieren. Ob das datenschutztechnisch aber so eine gute Idee ist, weiß aktuell niemand. Dazu wurde die App noch zu wenig durchleuchtet.

Das müsst ihr über REDnote wissen:

