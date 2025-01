Android 16: Google will Smartphone-Bedienung für viele Nutzer erleichtern

Neuere Android-Smartphones sollen in erster Linie per Gestensteuerung bedient werden. Es gibt aber auch noch große Hersteller wie Samsung, die die alte Drei-Tasten-Navigation beibehalten. Vermutlich auch deswegen will Google die Bedienung mit Android 16 erleichtern.

Android 16 verbessert Drei-Tasten-Navigation

Google plant eine grundlegende Verbesserung der klassischen Android-Navigation. Mit dem kommenden Android-16-Update soll die alte, aber immer noch beliebte Drei-Tasten-Steuerung um eine clevere Vorschau-Funktion erweitert werden. Nutzer können dann vor dem Zurückgehen sehen, wohin sie der nächste Klick führt. Das Feature war bisher nur der Gestensteuerung vorbehalten.

Mit der „Predictive Back“-Funktion will Google dem Ärgernis, nicht zu wissen, wohin einen die Zurück-Taste führt, ein Ende setzen. Durch langes Drücken der Zurück-Taste soll Android 16 zukünftig eine Vorschau des Zielbildschirms anzeigen. Diese Neuerung macht die Navigation deutlich intuitiver und verhindert den Verlust wichtiger Eingaben.

Bislang war die Vorschau-Funktion nur Nutzerinnen und Nutzern der moderneren Gestensteuerung vorbehalten. Mit dem Update wertet Google nun auch die traditionelle Drei-Tasten-Navigation deutlich auf. Ein wichtiger Schritt, denn viele Android-Nutzer bevorzugen weiterhin diese klassische Steuerungsmethode aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Verlässlichkeit.

Android 16 erhält weitere Verbesserungen

Neben der Vorschau-Funktion plant Google weitere Optimierungen für die Drei-Tasten-Navigation in Android 16. Eine neue Wischgeste aus den Bildschirmecken soll den Schnellzugriff auf den Standard-Assistenten ermöglichen. Zudem arbeiten die Entwickler an weiteren Anpassungsmöglichkeiten – etwa der Option, die Reihenfolge der Navigations-Buttons individuell festzulegen. Hersteller wie Samsung bieten diese Option seit Jahren an.

Bevor Android 16 kommt, erhalten viele noch das Update auf Android 15:

